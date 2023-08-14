За последние 10 лет Россия стала лидером по числу совместных военных учений с Китаем

Россия стала лидером по числу военных учений с Китаем за последние 10 лет

Российские вооруженные силы стали ключевым партнером Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по числу совместных военных учений за последнее десятилетие. Об этом пишет газета South China Morning Post.

С момента прихода к власти Си Цзиньпина Китай провел 45 военных учений, в которых также принимали участие российские войска. При это 20 из них были совместными российско-китайскими учениями.

Обе страны регулярно принимают в многосторонних военных учениях в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По своему масштабу и количеству задействованной техники они превосходят другие многосторонние маневры, в которых принимает участие КНР, в том числе те, которые проводятся со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Второе место по количеству совместных военных учений с Китаем занимает Пакистан.

Также газета обращает внимание на снижение военного сотрудничества Пекина с Вашингтоном. Последние военные учения КНР и США прошли в 2019 году, когда около 200 военнослужащих НОАК и аналогичное число солдат и офицеров ВС США на Гавайях обменялись опытом в проведении гуманитарных операций и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Последние совместные учения России и КНР прошли в Японском море в июле этого года. Военные отработали выполнение противолодочных задач, морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, обеспечение безопасности коммуникаций, а также совместные артиллерийские стрельбы.

В целом в прошлом году вооруженные силы двух стран провели шесть совместных учений — наибольшее количество за последние 20 лет, по данным Центра изучения военных дел Китая при Университете национальной обороны США.