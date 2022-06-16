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Война санкций ,  
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В Белом доме заявили, что не видят помощи Китая России в обходе санкций

Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Andrew Harnik / AP)

Вашингтон не видит усилий со стороны Китая, направленных на помощь России в обходе санкций, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность. Его цитирует журналист издания DefenseOne Кевин Бэрон в Twitter.

«Мы не видели, чтобы Китай продвинулся вперед в какой-либо форме в прямой военной помощи <...> или [совершении] cистематических усилий, направленных на то, чтобы помочь России избежать санкций и экспортного контроля», — сказал он. Он также отметил, что Китай «очень осторожно» подходит к этому и Вашингтон, предупредивший Пекин о последствиях в случае помощи Москве, не видит со стороны КНР «шаги, выходящие за эти рамки».

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США не раз отмечали, что Китай ждут последствия за поддержку России и помощь ей — как экономическую для обхода санкций, так и военную. В марте посол Китая в США Цинь Ган опровергал информацию об оказании России военной помощи, по его словам, Пекин призывает к немедленному прекращению огня и дипломатическому решению конфликта на Украине. Министр обороны страны Вэй Фэнхэ указывал, что «война — это последнее, что хотел бы видеть Китай», но отмечал, что санкции не могут решить проблему, а усиливают напряженность и еще больше усложняют ситуацию.

Газета The Washington Post, ссылаясь на китайских и американских чиновников, в начале июня сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил ближайшим советникам придумать, как оказать России финансовую помощь, не нарушая санкций Запада. По словам собеседников WP, Пекин находится в затруднительном положении, поскольку одновременно стремится помочь «своему важнейшему стратегическому партнеру» и опасается, что Запад может отрезать его от технологий и нанести удар по финансовой системе страны.

15 июня президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. По их итогам, как сообщал Кремль, политики договорились расширить сотрудничество двух стран в энергетической, промышленной и транспортной сферах. Кроме того, китайский лидер выразил готовность оказать содействие урегулированию кризиса на Украине.

Теги
Китай санкции обход санкций США Джейк Салливан

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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