МИД Китая выступил против действий США как мировой полиции в проверке соблюдения санкций

МИД Китая выступил против подозрений в обходе санкций против России

Чжао Лицзянь (Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters)

Подозрения властей Китая в обходе антироссийских санкций со стороны США не имеют доказательств, заявил представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь на брифинге, передает Global Times.

«Мы решительно выступаем против любых необоснованных подозрений и угроз в адрес Китая, мы всегда выступали против односторонних незаконных санкций», — сказал он.

Представитель ведомства отметил, что в вопросе о военных действиях на Украине Китай всегда придерживался объективности, стоит на стороне мира и справедливости.

Между тем официальные лица США действуют как мировая полиция, заявил Лицзянь. Он назвал власти страны «инициатором и крупнейшим вдохновителем украинского кризиса», призвал их задуматься о своих действиях по давлению и прекратить «разыгрывать лагерную конфронтацию» и развязывать новую холодную войну.

«Должно быть принято надлежащее решение для создания необходимых условий для заинтересованных сторон для мирных переговоров», — подчеркнул представитель министерства.

США, Евросоюз и другие страны ввели беспрецедентные санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Китай выступал за мир, территориальную целостность и суверенитет Украины, однако не стал присоединяться к ограничениям и указал на их незаконность.

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Вашингтон не раз подозревал Пекин в обходе санкций против России. Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс предупредил Китай, что обход санкций против России или передача стране какого-либо оружия будут ему дорого стоить.

Он объяснял, что в случае нарушения санкций давление на Китай будут оказывать не только США, но и «десятки других государств по всему миру», с которыми они работают.

«Мы не видим, чтобы Китай был вовлечен в какой-либо систематический обход [санкций против России] или предоставление продукции военного назначения России. Но мы будем очень внимательно следить», — сказал пресс-секретарь.



