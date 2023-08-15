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СК завел уголовное дело после взрыва в Махачкале

СК Дагестана завел уголовное дело после взрыва в Махачкале с 25 погибшими

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в Махачкале, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Дагестану.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы. Уголовное дело передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

По версии следствия, 14 августа около 21:50 в здании станции технического обслуживания автомобилей, расположенном на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и федерального шоссе, при техобслуживании машин произошло возгорание и последующий взрыв. В результате пострадали и погибли люди, повреждены расположенные рядом здания и автомобили.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы. В пресс-службе МЧС говорили РБК, что изначально загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Губернатор Дагестана Сергей Меликов утверждал, что сдетонировали емкости напротив заправки. 

По последним данным республиканского Центра медицины катастроф, в результате взрыва и пожара погибли 25 человек, в том числе трое детей. Прибывший в Дагестан первый замглавы российского Минздрава Виктор Фисенко заявил, что количество пострадавших после взрыва на АЗС выросло до 66 человек, 10 из них — в тяжелом состоянии.

Пострадавших спецбортом доставят из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы, решил глава МЧС Александр Куренков. Для перевозки раненых приготовили самолет Ил-76 с медицинскими модулями, в том числе для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

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Теги
Махачкала уголовное дело Следственный комитет Дагестан
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