В Дагестан для помощи пострадавшим при взрыве на АЗС вылетел замглавы Минздрава Фисенко

В Дагестан для помощи пострадавшим при взрыве вылетел замглавы Минздрава

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации помощи пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Взрыв произошел на автозаправке «Нафта-24» на территории Кумторкалинского района в районе 22:00. По последним данным Федерального центра медицины катастроф, в результате ЧП пострадали 42 человека, погибли шестеро, в том числе двое детей.

На место происшествия выехала министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, она контролирует лечение пострадавших. «В медучреждениях Махачкалы имеется необходимое количество коек для лечения пострадавших, все необходимые медикаменты и препараты крови», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее в дагестанском центре медицины катастроф сообщали о 35 пострадавших и шести погибших.

По данным МЧС, изначально в Махачкале загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Площадь пожара составила 500 кв.м. Возгорание тушат более 20 пожарных машин.

На место происшествия выехали госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов и начальник управления МЧС по Дагестану Нариман Казимагамедов, сообщил глава региона Сергей Меликов. Республиканская прокуратура начала проверку.