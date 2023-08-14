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В мэрии Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в автосервисе

В администрации Махачкалы заявили об угрозе повторного взрыва в автосервисе

Есть угроза повторного взрыва в здании автосервиса на федеральной трассе Махачкала — Астрахань, сообщила администрация Махачкалы в своем телеграм-канале.

Взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус», заявили в мэрии. На место происшествия выехали представители руководства администрации города.

«Настоятельно призываем без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, вы можете помешать проезду пожарных расчетов и карет скорой помощи», — попросили в мэрии.

Глава Дагестана Сергей Меликов писал в своем телеграм-канале, что взрыв произошел на одной из заправок. В республиканском управлении МЧС сообщили, что взорвалась газовоздушная смесь на АЗС.

В пресс-службе ведомства рассказали РБК, что изначально загорелось здание автосервиса, после чего огонь перекинулся на автозаправку «Нафта-24». Площадь пожара составила 500 кв. м. По предварительным данным, погибли три человека, еще семь пострадали.

«РИА Новости» со ссылкой на МВД региона сообщает, что в автосервисе взорвались две цистерны из восьми. В Центре медицины катастроф сообщили ТАСС, что число погибших выросло до пяти человек, пострадали десять.

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Теги
Махачкала взрыв автосервис автозаправка Сергей Меликов Дагестан МЧС
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