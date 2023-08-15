МЧС: пожар на АЗС в Махачкале локализовали на площади 600 кв. м

Пожар на АЗС в Махачкале локализовали на площади 600 кв. м

Пожар на АЗС в Махачкале локализован на площади 600 кв. м, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

В тушении пожара участвуют более 260 человек и 80 единиц техники. Пожарные препятствуют распространению огня на рядом расположенные здания и автомобили.

Место происшествия оцепили сотрудники полиции, сообщило республикнаское управление МВД. Участок трассы, рядом с которым находится загоревшаяся АЗС, перекрыли.

По последним данным дагестанского минздрава, в результате взрыва на АЗС пострадали 56 человек, в том числе 13 детей. Погибли 12 человек, двое из них несовершеннолетние.