Прокуратура пригрозила продавцам за обман потребителей

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Производителям, поставщикам и продавцам социально значимых товаров грозит ответственность за обман потребителей, ценовой сговор и прочие злоупотребления, говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

«Участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность», — сказано в сообщении.

Перечень социально значимых товаров формирует Минэкономразвития. Сейчас в него входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса (говядина, свинина и баранина, кроме бескостного мяса, а также куры, мороженая неразделанная рыба, масло (сливочное и подсолнечное), питьевое молоко и яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, шлифованный рис, гречка), овощи (картофель, свежая белокочанная капуста, лук репчатый и морковь), а также яблоки.

С начала года о росте цен на отдельные категории товаров сообщали поставщики. В частности, «Коммерсант» писал 9 августа, что крупные производители чая и кофе с сентября повысят стоимость своей продукции для ретейлеров на 6–9%. Цены на продукцию кондитерских фабрик должны вырасти на 15%, следовало из письма производителей, на которое ссылалось издание.

Через несколько дней Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности роста стоимости мяса у производителей. Вопрос цен на курицу и свинину обсуждался и в Минсельхозе, говорила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко. Об этом РБК сообщил участник совещания в министерстве, где присутствовала чиновница.

По итогам дискуссии ФАС направила группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» (кому именно, в ходе совещания Мирочиненко не уточнила) запрос, в котором попросила представить информацию о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию и обоснование причин повышения.

Также к середине июля в России рекордно выросли цены на лук. В Минсельхозе пообещали, что ситуация стабилизируется с началом сбора нового урожая.

При этом российские производители несколько лет подряд уменьшали объем упаковок. С 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7–20% в зависимости от категорий, говорилось в исследовании института маркетинговых исследований GfK. На прилавках появились емкости объемом отличным от 1 кг и 1 л. В 2023 году, по данным сервиса «Продажи.рф», производители молочной продукции стали чаще указывать не объем, а вес (например, 1 кг вместо 1 л), чтобы замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке). Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.