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Производители чая и кофе предупредили о росте цен с сентября

Производители предупредили, что цены на чай и кофе повысятся с сентября на 6–9%
Фото: George Rudy / Shutterstock
Фото: George Rudy / Shutterstock

Крупные производители чая и кофе с сентября на 6–9% повысят цены для ретейлеров, стоимость продукции кондитерских фабрик повысится на 15%, сообщил «Коммерсантъ». В распоряжении издания появилось письмо компаний-производителей.

В материале объяснили, что главные причины повышения цен — девальвация рубля и падение урожайности какао-бобов и чая. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, лишь 0,2% от потребностей чая РФ закрывает за счет сбора в Краснодарском крае. При этом, по его словам, в России фасуется 95% импортируемого чая и 75% кофе.

Производитель чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) уведомил ретейлеров о повышении с 1 сентября отпускных цен на 6–9%. В письме компания объясняет, что это связано с резким ростом затрат на импорт сырья. В компании добавили, что цены будут повышать постепенно. Об избежании резкого скачка сообщил и производитель кофе Madeo.

Аналогичное сообщение направило JDE (Jacobs, L`OR, Tassimo, Pickwick), также ссылаясь на девальвацию рубля. Компания «Орими» (Greenfield, Tess, Jardin) предупредила о повышении цен на 4–5%. В письме ретейлерам компания уточнила, что с начала 2023 года сырье на мировых рынках подорожало на 20%.

Среди кондитерских компаний, предупредивших о росте цен, — «Лотте КФ Рус» («дочка» южнокорейской Lotte; бренды Xylitol, Joo Chef`s, Chic Choc) и «Шторк» — «дочка» немецкой August Storck KG (марки Merci, Toffifee, Mamba). По данным Национального рейтингового агентства, зависимость кондитеров от импорта сырья составляет от 30 до 70%. Ситуацию усугубило снижение сбора какао-бобов из-за засухи в Западной Африке.

В мае Bloomberg предупреждал о росте цен на растворимый кофе из-за роста спроса. Тогда оптовые цены на зерна кофе робуста, которое часто используется в растворимом и молотом кофе, поднялись до максимума почти за 12 лет. По данным агентства, из-за ухудшения экономической ситуации в мире и стремительном росте цен потребители стали отказываться от более дорогого сорта кофе — арабики — в пользу дешевой робусты.

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