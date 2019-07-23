Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,10 +0,04 EUR Бирж. 70,74 +0,06 Brent 63,41 +2,18% USD Нал. 63,59 61,82 EUR Нал. 71,60 69,80 USD ЦБ 62,98 +0,11 EUR ЦБ 70,65 -0,14 EUR/USD 1,1208 -0,0006 BTC/USD Бирж. 10 328,00 -237,00 IMOEX 2 684,25 -0,60% RTSI 1 341,17 -0,70% DJIA 27 171,90 +0,07% Nasdaq 8 204,14 +0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BlackRock $567 (+19,73%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+24,08%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+14,07%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
BlackRock $567 (+19,73%) прогноз Credit Suisse к 19.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+24,08%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+14,07%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 62,98 (+0,11) Quote, 22 июл, 12:48
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 70,65 (-0,14) Quote, 22 июл, 12:48
СМИ опубликовали фото взорванного вагона петербургского метро Общество, 02:24 Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок Общество, 02:12 СМИ опубликовали видео пожара в лагере в Хабаровском крае Общество, 01:59 Депутат Шеин заявил об уходе из борьбы за пост астраханского губернатора Политика, 01:45 В Хабаровском крае завели дело после гибели ребенка при пожаре в лагере Общество, 01:13 Партия Зеленского укрепила лидерство после обработки 88% протоколов Политика, 00:55 Роналду избежал преследования по обвинению в изнасиловании Общество, 00:32 Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS Спорт, 00:27 Что известно о соперниках российских клубов в Еврокубках Спорт, 00:02 Монополия «Слуги», провал националистов. Что важно знать о выборах в Раду Политика, 00:01 В Сергиевом Посаде опровергли увольнения в скорой из-за визита патриарха Общество, 00:01 Попавший в Раду лидер «Океана Эльзы» предложил закон о гастролях в России Политика, 22 июл, 23:35 Минздрав направил бригаду врачей в сгоревший лагерь в Хабаровском крае Общество, 22 июл, 23:29 Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов Общество, 22 июл, 23:18
Общество ,  
0 
Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок
Все чаще на прилавках можно встретить емкости и упаковки, отличные от 1 л и 1 кг. При этом нередко речь идет о «скрытом» даунсайзинге, когда цена либо не меняется, либо снижается незначительно, выяснили эксперты GfK
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В России с 2012 по 2018 годы производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7-20% в зависимости от категорий. Об этом говорится в новом исследовании института маркетинговых исследований GfK.

Эксперты компании отмечают, что сегодня на полках российских магазинов, например, в категории молока можно встретить упаковки 920-985 мл. «При этом чаще всего используют «скрытый» даунсайзинг при сохранении или незначительном снижении стоимости», — говорится в исследовании.

Кроме того, выяснили эксперты, покупатели стали чаще обращать внимание на стоимость за 1 кг/л продукта. Если в 2012 году таких было 29%, то в 2018 — уже 47%. Выросла и доля россиян, которые время от времени обращают внимание на размер фасовки в пересчете на 1 кг/ л (с 17 до 29%).

Участники рынка в беседе с «Ведомостями» объясняют, что уменьшение размера упаковки связано прежде всего с тем, чтобы избежать резкого повышения цен. Вице-президент Danone в России и СНГ Марина Балабанова напомнила, что производители начали уменьшать упаковку еще после кризиса 2008-2009 годов. Искать новые форматы фасовки производителей вынудило снижение доходов россиян, согласился с ней другой собеседник газеты гендиректор Союзмолока Артем Белов. Некоторые из производителей уменьшают упаковки из-за тренда на здоровое питание. В частности, об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании Mondelez в России.

Эксперты GfK предупреждают, что уменьшение размера упаковки может привести к переключению покупателей на конкурентов, которые предлагают больший объем за те же деньги или даже по более низкой стоимости по промоакциям. Однако «открытый» даунсайзинг при грамотной подаче может помочь брендам сохранить или даже нарастить объемы прожаж. «Даунсайзинг стоит грамотно коммуницировать, чтобы хорошо информированный потребитель как минимум не воспринимал покупку как «меньший объем за ту же цену» и как стремление производителя поднять маржу. А как максимум — воспринял малую упаковку как заботу о его нуждах, вкусах и удобстве», — заявила замруководителя отдела исследований потребительской панели GfK Rus Татьяна Кокорева.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: магазины, товары
Материалы по теме
Власти смягчат запрет на госзакупки импортных товаров
Технологии и медиа
Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб.
Экономика
Власти разъяснили правила для появления магазинов в жилых домах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter