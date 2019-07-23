Производители товаров в России стали чаще уменьшать размеры упаковок

Все чаще на прилавках можно встретить емкости и упаковки, отличные от 1 л и 1 кг. При этом нередко речь идет о «скрытом» даунсайзинге, когда цена либо не меняется, либо снижается незначительно, выяснили эксперты GfK

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В России с 2012 по 2018 годы производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7-20% в зависимости от категорий. Об этом говорится в новом исследовании института маркетинговых исследований GfK.

Эксперты компании отмечают, что сегодня на полках российских магазинов, например, в категории молока можно встретить упаковки 920-985 мл. «При этом чаще всего используют «скрытый» даунсайзинг при сохранении или незначительном снижении стоимости», — говорится в исследовании.

Кроме того, выяснили эксперты, покупатели стали чаще обращать внимание на стоимость за 1 кг/л продукта. Если в 2012 году таких было 29%, то в 2018 — уже 47%. Выросла и доля россиян, которые время от времени обращают внимание на размер фасовки в пересчете на 1 кг/ л (с 17 до 29%).

Участники рынка в беседе с «Ведомостями» объясняют, что уменьшение размера упаковки связано прежде всего с тем, чтобы избежать резкого повышения цен. Вице-президент Danone в России и СНГ Марина Балабанова напомнила, что производители начали уменьшать упаковку еще после кризиса 2008-2009 годов. Искать новые форматы фасовки производителей вынудило снижение доходов россиян, согласился с ней другой собеседник газеты гендиректор Союзмолока Артем Белов. Некоторые из производителей уменьшают упаковки из-за тренда на здоровое питание. В частности, об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании Mondelez в России.

Эксперты GfK предупреждают, что уменьшение размера упаковки может привести к переключению покупателей на конкурентов, которые предлагают больший объем за те же деньги или даже по более низкой стоимости по промоакциям. Однако «открытый» даунсайзинг при грамотной подаче может помочь брендам сохранить или даже нарастить объемы прожаж. «Даунсайзинг стоит грамотно коммуницировать, чтобы хорошо информированный потребитель как минимум не воспринимал покупку как «меньший объем за ту же цену» и как стремление производителя поднять маржу. А как максимум — воспринял малую упаковку как заботу о его нуждах, вкусах и удобстве», — заявила замруководителя отдела исследований потребительской панели GfK Rus Татьяна Кокорева.