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Минсельхоз спрогнозировал падение рекордных цен на лук после сбора урожая

Минсельхоз: цены на лук упадут с началом уборки урожая после рекордного подорожания
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Цены на лук в этом году рекордно выросли из-за аномальных заморозков в странах Центральной Азии, российские власти уже работают над сменой поставщиков. Кроме того, в стране в ближайшее время соберут урожай, и цены на лук снизятся, заявили РБК в пресс-службе Минсельхоза России.

Центральноазиатские страны являются ключевыми поставщиками лука в Россию — оттуда страна импортирует около 10% своих запасов, пояснили в ведомстве. В этом году Россия не сможет закупить в этих странах необходимый объем урожая, однако взамен наращиваются поставки из Китая и Азербайджана.

Согласно прогнозам, в этом году в России соберут свыше 1,1 млн т лука — примерно столько же, сколько в прошлом году. «В ближайшее время с началом массовой уборки в России можно ожидать стабилизации и снижения цен на лук», — пообещали в Минсельхозе.

10 июля РБК сообщил со ссылкой на данные Росстата в Единой межведомственной информационно-статистической системе, что в мае средняя цена 1 кг лука в российских магазинах достигла 73,3 руб. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость килограмма лука выросла на 9%.

В конце весны и начале лета лук, как и другие овощи, сезонно дорожает, из-за того что запасы выращенной в России продукции постепенно заканчиваются и на рынок поступает импортная продукция. Однако отметку в 70 руб. за килограмм цены на лук преодолели впервые за всю историю наблюдения Росстата (как минимум с 2000 года). Даже в мае 2022 года, когда импортные товары поставлялись в Россию с перебоями из-за нарушения логистики на фоне санкций, лук стоил на 29% меньше, чем в этом году. В мае 2022 года 1 кг лука стоил в среднем 56,8 руб.

Исполнительный директор Национального плодоовощного союза Андрей Казаков пояснил РБК, что предложение лука на мировом рынке сократилось из-за неурожая в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане, где зима была аномально холодной. Весной власти этих стран ввели запрет на экспорт лука, в том числе в Россию, до восполнения собственных запасов, пояснил эксперт. К весне, по его словам, запасы лука в российских хранилищах сократились, и цена выросла из-за отсутствия поставок.

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