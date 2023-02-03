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Производители начали скрывать уменьшение молока в пакете надписью «1 кг»

Производители замаскировали снижение объема молока в пакете надписью про «1 кг»
В России стали чаще появляться упаковки молока, на которых производители указывают вес в 1 кг. Эксперты считают это маркетинговым ходом, чтобы незаметно для покупателей уменьшить объем продукта в условиях подорожания сырья
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские производители молочной продукции стали чаще указывать на упаковке питьевого молока, сливок и кефира вес продукта, а не его объем. В 2022 году такой продукции продавалось больше, чем годом ранее, — такой вывод содержится в имеющихся у РБК данных сервиса «Продажи.рф» (работает в партнерстве с оператором фискальных данных «Первый ОФД», который входит в группу ВТБ).

«Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (от англ. shrinkflation — снижение объема или веса товара в упаковке. — РБК)», — полагают аналитики «Продажи.рф». Один килограмм молока из-за высокой плотности занимает около 970 мл.

Для исследования спроса молочной продукции «Продажи.рф» использовал данные продаж одинакового набора магазинов в январе—декабре 2022 года в сравнении с тем же периодом в 2021 году. Тренд, связанный с указанием на упаковке жидких молочных продуктов вместо объема в литрах массы в килограммах, аналитики сервиса выявили, проанализировав чеки и данные из открытых источников, но конкретные цифры по объемам такой продукции в продаже они не называют.

РБК убедился, что так, в частности, маркируется молочная продукция под брендами «Домик в деревне», «Бежин луг», Viola. На упаковках может быть указан один килограмм, 1000 г и их объем в миллилитрах, а в некоторых случаях — только вес. РБК обратился за комментариями к крупнейшим производителям молочных продуктов Danone и PepsiCo, а также в ГК «Велком» (выпускает бренд Viola) и Тульский молочный комбинат («Бежин луг»).

Почему производители перешли «на кг»

Традиционно жидкие товары в России продавались с маркировкой объема, а не веса, указывает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Надписи «1 кг» вместо «1 л» на пакетах молока начали появляться несколько лет назад, вспоминает сотрудник одной из крупных торговых сетей.

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«Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение», — полагает Янин. Решением проблемы, по его мнению, могло бы стать применение европейского опыта, когда на ценниках указывается стоимость в пересчете на килограмм или литр в зависимости от вида продукции.

Как уточнил РБК гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов, массового перехода к практике указывать на пакетах с молоком массу 1 кг вместо объема 1 л на рынке не наблюдается. Но он допускает, что некоторые производители могут прибегать к такому маркетинговому ходу, чтобы не поднимать цену в кризис и сделать уменьшение объема товара менее заметным для покупателей: «Объем чуть меньше, но ассоциации у потребителя связаны с цифрой «1» — он может видеть ее, а что за ней, уже не замечает. Может быть, кто-то рассчитывает на это», — говорит Белов. Упаковка молока остается стандартных размеров, но килограмм чуть меньше литра, это позволяет экономить около 3% продукта.

Связанный с упаковкой тренд наблюдается в условиях подорожания основного сырья для молокоперерабатывающих заводов. Цены на сырое молоко в 2022 году заметно выросли: по данным Росстата, средняя цена реализации у сельхозпроизводителей выросла на 20,1% относительно уровня 2021 года (с 27,5 до 33 руб. за 1 кг). На стоимости молока «отыгрывается» рост себестоимости его производства на протяжении нескольких лет, поясняют в Союзмолоке: себестоимость производства молока в 2022 году, по предварительным данным, выросла на 7–8% относительно предыдущего года, при этом в 2020–2021 годах, во время пандемии, увеличение себестоимости из-за роста затрат бизнеса в среднем по году составляло 16–20%.

Производители начали скрывать уменьшение молока в пакете надписью «1 кг»

На фоне экономических кризисов и снижения потребительской активности производители продовольствия и раньше прибегали к снижению веса или количества продукции в упаковке. Так, еще в 2008 году молочные предприятия стали массово предлагать продукт в упаковке по 900 мл вместо одного литра, а производители бакалейных товаров — в пакетах 900 г против 1 кг ранее. Кондитерские предприятия со временем снизили массу шоколадных плиток со 100 г до 80–90 г. В 2019 году на фоне подорожания яиц некоторые производители стали предлагать упаковки с девятью яйцами вместо привычного десятка. Такой маркетинговый ход создает иллюзию, что товар в такой упаковке дешевле относительно продукции конкурентов, объяснял тогда исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Ранее аналитики института маркетинговых исследований GfK сообщали, что в России с 2012 по 2018 год производители товаров повседневного спроса уменьшили размеры своих упаковок на 7–20% в зависимости от категорий. Основная причина уменьшения размера упаковки, которую называли участники рынка, — попытка избежать резкого повышения цен.

В Минсельхозе вопрос о маркировке упаковки молочных продуктов переадресовали в Роспотребнадзор. РБК направил запрос в ведомство.

Какое молоко пили россияне в 2022 году

  • По данным «Продажи.РФ», в прошлом году продажи молока в натуральном выражении снизились на 8%, а в денежном их рост к равному периоду составил 12%.
  • На полках магазинов выросла доля молока и других жидких молочных продуктов в упаковках объемом 0,9 л и 0,8 л (рост доли на 1 и 2 п.п. соответственно). А доля упаковок в 1 л снизилась на 3 п.п.
  • В 2022 году потребители на фоне экономии стали покупать меньше молока жирностью 3,2% (-2 п.п. от доли в штуках) и переходить на молоко жирностью 2,5% (его доля увеличилась на те же 2 п.п.).
  • Предпочтение потребители отдавали молоку собственных торговых марок сетей.
Авторы
Теги
Анна Левинская, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
молоко продажа рост цен маркетинг
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