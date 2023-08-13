Глава Минобороны Украины заявил о нехватке саперов в ВСУ

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) остро не хватает подготовленных саперов, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью газете The Guardian. Этот фактор, по словам министра, ограничивает наступательные возможности военных.

Киеву для разминирования полей не хватает как людей, так и техники, уточнил Резников. «У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров», — сказал он.

Военные обезвреживают примерно по пять мин на каждый квадратный метр в местах, где Киев проводит наступательные операции, сказал министр. Украинские силы могут преодолеть заминированные территории, однако необходимо, чтобы союзники с Запада «расширили и ускорили» подготовку служащих ВСУ, считает он.

Сейчас Украине «критически необходимо» оборудование для разминирования, в том числе тралы и подрывные заряды, для создания проходов в минных полях, заключил глава Минобороны.

В январе премьер Украины Денис Шмыгаль назвал страну самым большим минным полем в мире — общая площадь заминированной территории, по его словам, на тот момент достигала 250 тыс. кв. км. «Оно не только мешает передвижениям людей, но и создает большие проблемы для ведения сельского хозяйства, а это одна из основных для нас отраслей», — говорил он. В мае украинское МВД оценило площадь заминированных территорий в 174 тыс. кв. км. или порядка 30% территории Украины.

В качестве помощи Киеву страны Запада и некоторые другие государства начали обучать украинских саперов. В частности, так поступила Камбоджа. Британские ВМС обучали разминированию украинских солдат, а Южная Корея решила передать Украине спецтехнику. Средства на финансирование тренировок саперов, а также на закупку средств разминирования выделили Соединенные Штаты.