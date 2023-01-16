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Камбоджа начала обучать украинских саперов разминированию

Камбоджа начала обучать украинских саперов навыкам разминирования
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Камбоджийский центр разминирования (CMAC) приступил к обучению 15 украинских саперов. Об этом сообщает газета Khmer Times со ссылкой на руководителя центра Хенга Ратану.

Украинские специалисты пройдут недельную подготовку по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Учения пройдут в центре в Кампонгчнанге, а также на участках в провинциях Баттамбанг и Сиемреап.

«В ходе программы обучения будет уделено особое внимание новейшим технологиям и оборудованию для обезвреживания наземных мин», — отметил Ратана. Обучение украинских специалистов проходит при поддержке правительства Японии. Программа должна завершиться 21 января.

В декабре Камбоджа выделила трех экспертов по разминированию для помощи Украине по просьбе президента страны Владимира Зеленского. В сентябре прошлого года начальник управления пиротехнических работ и гуманитарного разминирования департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Олег Бондарь заявил, что в стране после окончания российской спецоперации необходимо будет разминировать 185 тыс. кв. км территории.

Как указывает Khmer Times, камбоджийские специалисты получили большой опыт по разминированию из-за десятилетий вооруженных конфликтов на территории страны. Всего Камбоджа при поддержке западных стран потратила на разминирование $200 млн. Полностью завершить разминирование власти страны планируют в 2025 году.

Теги
Украина Камбоджа разминирование военная помощь
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