Economist рассказал о новой тактике украинских саперов

ВСУ начали посылать вперед группы саперов, за ними — пехоту, и только потом идет тяжелая техника, пишет Economist. Украинские саперы рассказали, что им не хватает прикрытия с воздуха, — в таком случае продвижение стало бы быстрее

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После неудач в начале контрнаступления, когда значительная часть украинской тяжелой техники не смогла продвигаться вперед из-за заминированных территорий, ВСУ сменили тактику: теперь вперед пешком отправляются несколько небольших групп саперов (по четыре-пять человек), а следом за ними идет пехота, сообщает The Economist, чей корреспондент побеседовал с украинскими саперами.

Журнал отмечает, что это отход от стандартной доктрины НАТО, где подчеркивается роль бронированной техники как средства защиты. Один из собеседников издания заявил, что такая тактика внезапности может быть единственным способом преодолеть препятствия.

Как пишет The Economist, саперы сталкиваются с серьезными трудностями — помимо большого количества мин (до 1,5 тыс. на кв. км), они находятся под ударами с воздуха.

«У нас нет прикрытия с воздуха или обильного западного оборудования, поэтому мы рискуем нашими людьми. Тактика малых групп, подобная той, которую финны использовали в зимней войне [1939–40 годов]», — рассказывает один из саперов ВСУ. Он подчеркивает, что его подразделение из-за такой тактики понесло наибольшие потери в ВСУ.

По словам собеседников газеты, прогресс был бы намного быстрее, если бы у Украины было достаточно инженерного оборудования и прикрытие с воздуха. Несмотря на это, они продолжают работу: обычно большая ее часть проводится на рассвете — инженеры медленно продвигаются на расстоянии 8–10 м друг от друга и прощупывают щупами землю, пока не наткнутся на металл. Отмечается, что благоприятными условиями для саперов стали бы дождь и облачность, поскольку они снижают видимость с беспилотников, однако такая погода летом встречается нечасто.

Новая тактика приносит «скромные результаты», отмечают собеседники газеты. По мнению одного из них, «черепашьи темпы продвижения» означают, что эта фаза контрнаступления, «направленная на истощение огневой мощи российской артиллерии и резервов», может занять еще месяцы. Он сказал, что прогресс был неравномерным, поскольку при слишком быстром продвижении можно оказаться отрезанными от флангов.

Как сообщала российская сторона, украинское контрнаступление началось 4 июня. Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ. Президент Владимир Путин говорил, что к концу июня украинская сторона лишилась более 250 танков и почти 800 бронемашин. Потери ВСУ в живой силе, по оценке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева на 22 июня, составили около 13 тыс. человек.

В Киеве признавали трудности в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», и отмечал, что российские войска оказывают серьезное сопротивление.

В начале июля секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о смене стратегии ВСУ. По его словам, теперь задачей украинских сил является не продвижение, а «истощение российской армии».