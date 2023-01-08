Премьер Украины заявил о создании крупнейшего минного поля в мире

Шмыгаль: на Украине создано крупнейшее в мире минное поле площадью 250 тыс. кв. м

Общая площадь созданных на Украине минных полей достигла 250 тыс. кв. км. По словам Дениса Шмыгаля, это ставит под удар сельское хозяйство, одну из основных отраслей страны

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В ходе военных действий на Украине было установлено столько мин, что можно говорить о создании самого большого в мире минного поля, общей площадью около 250 тыс. кв. км. Об этом заявил в интервью южнокорейскому агентству Yonhap премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«На данный момент это самое большое минное поле в мире. Оно не только мешает передвижениям людей, но и создает большие проблемы для ведения сельского хозяйства, а это одна из основных для нас отраслей», — заявил Шмыгаль.

Yonhap отмечает, что площадь минного поля, о котором сообщил глава правительства Украины, больше всего Корейского полуострова, так как общая площадь Южной Кореи и КНДР вместе взятых составляет примерно 221 тыс. кв. км.

По словам Шмыгаля, власти Украины рассчитывают на помощь Сеула в расчистке минных полей, так как Южная Корея обладает большим опытом в разминировании, а также соответствующим оборудованием и обученными специалистами.

Совокупный ущерб, который уже нанесен Украине военными действиями, Шмыгаль оценил в $700 млрд, особенно тяжелый урон был нанесен объектам энергетики.

«Нет ни одной электростанции, по которой не ударили бы российские ракеты или дроны. Цель России состоит в том, чтобы уничтожить все энергосети Украины», — сказал премьер-министр. По его словам, Украина намерена вернуть все потерянные ранее территории уже этой зимой или позднее, однако для окончательной победы необходима поддержка других стран, которые должны соблюдать и усиливать санкции против России, а также помогать Украине деньгами, ресурсами и оружием.

В конце 2022 года президент России Владимир Путин подтвердил, что удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся целенаправленно и назвал их ответом на подрыв моста в Крым.

«Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту?», — сказал тогда Путин.

1 января глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий оценил уровень нанесенных энергосистемы Украины повреждений как «беспрецедентный» и не исключил в будущем возможности полного блэкаута.