Южная Корея запланировала поставить Киеву больше машин для разминирования

Южная Корея поставит Украине больше миноискателей и оборудования для разминирования, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на первого заместителя южнокорейского управления национальной безопасности Ким Тхэ Хё.

«Мы планируем расширить помощь в области поставок миноискателей и оборудования для разминирования, поскольку Украина в них отчаянно нуждается. Мы будем расширять военные поставки, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе планируем сотрудничество в оборонных проектах между Южной Кореей и Украиной», — сказал он.

По его словам, после визита южнокорейского президента Юн Сок Ёля на Украину Сеул решил выделить Киеву девять пакетов военной помощи — по три в гуманитарной сфере, области безопасности и восстановления.

Юн Сок Ёль и первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи прибыли на Украину днем 15 июля, заранее о визите не сообщалось. Президент республики после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским объявил, что Сеул выделит на поддержку Киеву $150 млн. Зеленский сообщил, что Южная Корея начала поставлять Киеву транспорт и технику специального назначения, в том числе машины для разминирования.