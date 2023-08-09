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Война санкций ,  
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Антонов обвинил США в попытках уйти от ответственности за зерновую сделку

Посол Антонов: США пытаются уйти от ответственности за зерновую сделку
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Война санкций

Вашингтон пытается избежать ответственности за системные сбои в работе договоренностей по зерновой сделке, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Сообщение опубликовано в телеграм-канале посольства.

«Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы «убедить» Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел», — говорится в сообщении. Антонов добавил, что США пытаются сместить фокус внимания с того, что «вывоз зерна с территории Украины не соответствовал изначально заявленным гуманитарным целям».

По мнению посла, попытки восстановить черноморскую инициативу бессмысленны. Антонов подчеркнул, что Россия неоднократно давала понять, что может вернуться в соглашение, но для этого нужно «не на словах, а на деле» выполнить условия Москвы.

Посол добавил, что заявления от американских властей о наличии «исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма — очередная информационная пустышка». «Нужно не поучать, а помогать. Не пустыми словами, а конкретными делами», — заключил Антонов.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 17 июля. По мнению Кремля, российская часть соглашения не была выполнена.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не против зерновой сделки и может вернуться в нее, когда будут выполнены необходимые условия. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, снятие запрета на доступ в порты и другие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы дать гарантии безопасности экспорта всем участникам зерновой сделки, в том числе России, если она вернется в соглашение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что Москва не готова верить заявлениям США «на слово». В МИД России призвали США и другие страны запада прекратить «лицемерить, врать и передергивать факты» относительно зерновой сделки.

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Зерновая сделка США Россия Анатолий Антонов посол
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