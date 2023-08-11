В Белом доме заявили о готовности обучать украинцев управлять F-16 в США

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Разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16 до сих пор не завершена. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает ТАСС.

Он добавил, что США готовы тренировать украинских пилотов на своей территории, если возможности европейских стран в этом вопросе будут исчерпаны. Кирби отметил, что Вашингтон рассматривает истребители F-16 в качестве долгосрочного инструмента поддержки Киева.

В мае США пообещали, что западные страны в будущем поставят Украине истребители F-16. В середине июля президент Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов в европейских странах. Государства НАТО на июльском саммите в Вильнюсе объявили о создании коалиции по подготовке украинских летчиков к использованию F-16, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания.

Для обучения управлению F-16 уже отобрали группу из шести украинских пилотов, пишет The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников и военных на Украине. Летчики уже свободно говорят по-английски, но им предстоит пройти четырехмесячные курсы в Великобритании по изучению терминологии, связанной с истребителями, вместе с наземным персоналом, хуже владеющим языком.

По словам источников, на прохождении этих курсов всеми, а не только летчиками, настаивала Дания. Требование Копенгагена, сказали украинские официальные лица, отодвинет начало полугодовой боевой подготовки до января. Вторая группа пилотов, по их словам, должна будет обучена к концу следующего года.

Россия регулярно выступает с критикой поставок Западом оружия и военной техники Украине. МИД называл планы поставить Киеву F-16 движением «по так называемой лестнице эскалации». Если западные страны не понимают, что передача Киеву истребителей может усугубить конфликт, то «им грош цена как военным стратегам и планировщикам», говорил глава ведомства Сергей Лавров.