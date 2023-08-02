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CNN узнал об ожидании США плана от Европы по обучению украинцев на F-16

CNN сообщил о продолжающемся ожидании США плана от Европы по обучению украинцев на F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
В августе украинские пилоты должны приступить к обучению управлению F-16, но европейские страны не согласовали его план, поэтому США не могут дать для этого оборудование и учебные материалы
F-16 на учениях
F-16 на учениях (Фото: Ann Wang / Reuters)

США все еще ждут, когда Европа предоставит им план подготовки украинских летчиков к пилотированию истребителей F-16, хотя планировалось, что обучение начнется в августе, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Вашингтон также должен одобрить передачу необходимого оборудования для подготовки (например, летных тренажеров) и учебных пособий, однако пока нет плана от европейских партнеров, США «не на чем подписываться», отмечает телеканал. Кроме того, решается вопрос, будут ли американские пилоты принимать участие в обучении украинцев.

В пресс-службе Минобороны Дании (эта страна входит в так называемую коалицию по F-16) CNN предоставили концепцию обучения, исходя из которой оно будет длиться шесть месяцев и пройдет в нескольких местах, одно из которых — датская военная база Скридструп. В Минобороны Нидерландов (тоже входит в коалицию) ранее отмечали, что в Дании обучение летчиков начнется, а затем продолжится в Румынии. От Украины ожидается выдвижение на обучение квалифицированных специалистов, которые смогут пройти языковые тесты и тесты по здоровью.

Как отметили собеседники телеканала, план обучения, вероятно, будет аналогичен тому, что ранее в этом году разработали ВВС США. Его они сформировали на основе наблюдений за навыками двух украинских пилотов, пилотирующих тренажеры F-16 на базе в штате Аризона.

Всего в коалицию по обучению украинцев на F-16 вошли свыше десятка стран — помимо уже названных, это Бельгия, Канада, Великобритания и др. В середине июля президент США Джо Байден одобрил подготовку летчиков и другого персонала из Украины к работе с F-16 в европейских странах. 

Однако о передаче этих истребителей Украине в ближайшее время речи пока не идет. В НАТО отмечали, что вопрос не будет решен в краткосрочной перспективе в рамках проводимого ВСУ контрнаступления. При этом президент Украины Владимир Зеленский в июне говорил, что готовность обеспечить страну «мощным количеством» F-16 у ее партнеров есть, но на это нужно согласие США как производителя.

Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что передача Киеву F-16 будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие. По его словам, США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией с потенциально катастрофическими последствиями.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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