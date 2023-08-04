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Военная операция на Украине ,  
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В США усомнились в возможности Украины переломить ход боев с F-16

NBC News: чиновники США усомнились в возможности ВСУ переломить ход боев с помощью F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Хотя правительство Байдена согласно предоставить Киеву истребители, а европейские страны готовы обучить украинских пилотов, скорее всего, на это уйдут месяцы. Россия назвала возможную передачу самолетов шагом по лестнице эскалации
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Одних истребителей F-16 будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию на поле боя, считают американские чиновники, сообщает NBC News.

Телеканал указывает, что, хотя команда президента Джо Байдена согласна предоставить Украине истребители, а европейские страны готовы обучить украинских пилотов, скорее всего, пройдут месяцы, прежде чем самолеты будут применяться в бою.

Украинские войска пытаются отвоевать территории, используя только артиллерию и бронетехнику — подход, который не допустила бы ни одна западная армия, отмечают вместе с тем бывшие чиновники и военные аналитики. Военная доктрина США предусматривает скоординированные воздушные и наземные атаки — совместную огневую поддержку, что увеличивает шансы на успешные маневры, указывает NBC News.

По словам бывшего заместителя министра обороны Украины Леонида Полякова, без поддержки с воздуха украинские силы должны импровизировать и действовать с большей осторожностью. «Мы начали контрнаступление без какого-либо превосходства в воздухе — ни в авиации, ни в беспилотниках, ни в вертолетах», — отметил Поляков, который консультирует украинского президента Владимира Зеленского.

Страны НАТО на июльском саммите в Вильнюсе объявили о создании коалиции по подготовке украинских летчиков к использованию F-16, в нее вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания. При этом в альянсе отмечали, что вопрос о поставках истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе в рамках проводимого Киевом контрнаступления.

В том же месяце издание Politico со ссылкой на источники писало, что европейские страны до сих пор ждут разрешения от США на обучение украинских пилотов. Позднее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден одобрил подготовку. Киев заверил, что не будет применять западные истребители для атак на российскую территорию, говорил президент.

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Москва называла планы Запада отправить на Украину F-16 движением «по так называемой лестнице эскалации». Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что одна из модификаций этих самолетов может нести ядерное оружие. Если западные страны не понимают, что передача Киеву истребителей может усугубить конфликт, то «им грош цена как военным стратегам и планировщикам», отмечал Лавров.

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Теги
Елена Чернышова
истребители F-16 США Украина
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