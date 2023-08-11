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МИД назвал ядерную войну недопустимой, но заверил в заботе о безопасности

МИД: Россия считает ядерную войну недопустимой, но делает все ради безопасности
Вид на здание МИД России
Вид на здание МИД России (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия придерживается позиции, что ядерная война недопустима, однако делает все для обеспечения собственной безопасности. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

В условиях «деградации ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности», в обществе «заметно оживилась дискуссия относительно актуальности мер по ненацеливанию стратегических ядерных сил», заявили во внешнеполитическом ведомстве. В заявлении говорится о мерах, которые предпринимают Россия, Великобритания и США начиная с 1990-х годов.

«Звучат призывы денонсировать соответствующие договоренности с участием России и «ввести в действие механизм ядерного сдерживания», нацелив российские ракеты на США и Великобританию», — сказано в комментарии.

Россия непрерывно осуществляет ядерное сдерживание в отношении государств, военных союзов и блоков, которые рассматривают ее как потенциального противника и обладают ядерным оружием или другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом, подчеркнули в министерстве.

Такое сдерживание Москва считает одним из государственных приоритетов, говорится в сообщении. При этом власти страны привержены принципу недопустимости ядерной войны. «Исходим из того, что в такой войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. <...> Россия предпринимает все необходимые меры, направленные на гарантированное обеспечение национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны», — отметили в МИДе. В министерстве заверили, что Москва будет придерживаться этого курса в дальнейшем.

МИД напомнил, что актуальность принципа о ненацеливании была подтверждена лидерами пяти ядерных государств в совместном заявлении от 3 января 2022 года.

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О том, что в последнее время угроза ядерной войны возрастает, в декабре 2022 года заявил президент России Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что Москва не намерена первой применять ядерное оружие. В то же время мир не должен забывать, что у России оно есть, отмечал глава государства. Ядерная война, по мнению российского президента, не должна быть развязана, так как в ней не может быть победителей.

Российский МИД не раз подтверждал приверженность принципу о недопустимости ядерной войны. В ведомстве также считают, что сейчас вероятность ядерного конфликта выше, чем на протяжении последних нескольких десятилетий.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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