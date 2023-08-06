Выжившие в Хиросиме попросили подписать договор о запрете ядерного оружия

Пережившие атомную бомбардировку Хиросимы встретились с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и попросили его подписать договор о запрете ядерного оружия, сообщает Kyodo.

Кисида ответил, что будет работать над тем, чтобы привлечь к договору ядерные державы. Япония не участвовала в договоре, который вступил в силу в январе 2021 года и запрещает использование ядерного оружия. Вместо этого страна продолжает поддерживать договор о нераспространении такого вооружения, отмечает агентство.

Договор о запрете ядерного оружия был подписан в штаб-квартире ООН 7 июля 2017 года. Он вступил в силу 22 января 2021 года. Договор подписали или ратифицировали 68 государств. Среди них нет ни одной страны, у которой есть ядерное оружие.

В 78-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы в городе проходят траурные мероприятия. В своем выступлении Кисида заявил, что «путь к ядерному разоружению стал более опасным из-за углубления международных разногласий».

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своей речи призвал мировых лидеров «признать реальность того, что ядерные угрозы, озвучиваемые сейчас некоторыми политиками, раскрывают безрассудство теории ядерного сдерживания». «Они должны немедленно предпринять конкретные шаги, чтобы привести нас от опасного настоящего к нашему идеальному миру», — сказал он.

Жертвами атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года стали 140 тыс. человек. 9 августа американские ВВС сбросили бомбу на город Нагасаки, где погибли 70 тыс. жителей.

Согласно данным правительства, в Японии проживают 113 649 переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Их средний возраст составляет более 85 лет.