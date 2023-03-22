В МИДе заявили о возросшем риске ядерного конфликта

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вероятность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем за прошедшие десятилетия. Он призвал другие страны вразумить США

Сергей Рябков (Фото: МИД РФ)

Вероятность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем на протяжении последних нескольких десятилетий, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Россия, по его словам, остается приверженной миру, свободному от ядерной угрозы.

«Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодня. Но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий», — сказал Рябков журналистам «на полях» дискуссии, организованной Валдайским клубом, передает корреспондент РБК.

Дипломат добавил, что 21 марта президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин выпустили совместное заявление, в котором «в очередной раз подтвердили приверженность известному постулату о недопустимости ядерной войны и невозможности победителей в этой войне».

«Российская сторона не отходит от ключевых положений и доктринального, и политического свойства, которые подтверждают нашу приверженность тому, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы. Но, конечно, неядерные государства, особенно государства, которые не входят в ведомые США группировки и не склонны поддакивать Вашингтону по всем вопросам, эти государства могли бы более весомо заявить о своей позиции с точки зрения вразумления абсолютно утративших чувство реальности политиков западных столиц, включая и Вашингтон», — добавил Рябков.

В конце января 2023 года стрелки на символических Часах Судного дня, впервые появившихся в 1947 году на обложке американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), перевели на десять секунд ближе к «ядерной полуночи». Это самое близкое положение к полуночи, на которое ученые устанавливали «время» за все время существования часов. Сейчас они показывают «беспрецедентную опасность», говорилось в сообщении на сайте бюллетеня.

Часы установлены в положение «90 секунд до полуночи», главным образом из-за ситуации на Украине. По оценке ученых, действия России в соседней стране ставят фундаментальный вопрос о том, «как взаимодействуют государства, разрушая нормы международного поведения, которые лежат в основе успешной борьбы с различными глобальными рисками».

Еще одним фактором, связанным с Россией, ученые назвали ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III) между Москвой и Вашингтоном, который вступил в силу в 2011 году и был продлен на пять лет в 2021-м. Путин заявил о приостановке участия России в договоре 21 февраля в послании Федеральному собранию, подчеркнув, что Москва «не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие».