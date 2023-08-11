Трамп: суд по делу о захвате Капитолия должен проходить только после выборов в 2024 году

Трамп призвал судить его после выборов президента США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп призвал судить его после проведения президентских выборов, намеченных на 2024 год, сообщает Reuters.

Американская прокуратура обратилась к федеральному судье с просьбой начать судебный процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года — за две недели до начала республиканских президентских праймериз. В этой гонке, отмечает Reuters, Трамп лидирует.

В офисе специального прокурора США Джека Смита заявили, что требование начать разбирательство в январе «имеет особое значение здесь, когда подсудимый, бывший президент, обвиняется в сговоре с целью отменить законные результаты президентских выборов». Представитель Трампа в ответ на это сказал, что Смит и министерство юстиции «откровенно играют в политические игры».

В связи с этим Трамп отметил, что подобное судебное разбирательство должно произойти, «если вообще должно происходить», только после выборов.

6 августа экс-президент заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия и о переносе судебного процесса из Вашингтона.

3 августа Трамп предстал перед федеральным судом в Вашингтоне, где ему предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствованию официальному расследованию и сговоре для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы действующему американскому лидеру Джо Байдену. Он отказался признавать поражение и заявил, что итоги выборов были сфальсифицированы, после чего призвал сторонников бороться. После этого толпа протестующих ворвалась в Капитолий, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. В результате штурма погибли пять человек.

По мнению спецпрокурора Смита, Трамп решил остаться у власти после выборов и «распространял ложь», утверждая, что выиграл их. Экс-президент вину не признал.

Трамп уже выдвинул свою кандидатуру на пост президента в середине ноября. «Чтобы снова сделать Америку великой», — так объяснил свое выдвижение политик. С аналогичным лозунгом он выиграл выборы в 2016 году.