branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 107,16 (+0,27) Инвестиции, 10 авг, 17:44 Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 97,28 (-0,12) Инвестиции, 10 авг, 17:44
Антонов назвал цинизмом заявления США о кассетных боеприпасах для Украины Политика, 06:16
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 06:10
«Россети» объяснили вопросом финансирования перебои со светом в Дагестане Общество, 06:09
Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя Политика, 05:56
Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ в ДНР Политика, 05:34
Северный флот начал учения в Арктике Политика, 05:22
Трамп призвал судить его после выборов президента США в 2024 году Политика, 04:56
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Средняя скорость и новая разметка: что придумали для водителей в августе Авто, 04:40
Кинофестивалю в Выборге вернули название «Окно в Европу» Общество, 04:38
На Гавайях погибли 53 человека из-за природных пожаров Общество, 04:21
«РИА Новости» узнало о взятии штурмом важного пункта ВСУ у Марьинки Политика, 03:52
В Перми прекратили дело о дискредитации армии против 82-летнего писателя Политика, 03:22
США обменяет заключенных в Иране на $6 млрд Политика, 03:18
Приложение «Авито» исчезло из Google Play Общество, 02:36
Суд над Трампом ,  
0 

Трамп призвал судить его после выборов президента США в 2024 году

Трамп: суд по делу о захвате Капитолия должен проходить только после выборов в 2024 году
Сюжет
Суд над Трампом

Экс-президент США Дональд Трамп призвал судить его после проведения президентских выборов, намеченных на 2024 год, сообщает Reuters.

Американская прокуратура обратилась к федеральному судье с просьбой начать судебный процесс над Трампом по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года — за две недели до начала республиканских президентских праймериз. В этой гонке, отмечает Reuters, Трамп лидирует.

В офисе специального прокурора США Джека Смита заявили, что требование начать разбирательство в январе «имеет особое значение здесь, когда подсудимый, бывший президент, обвиняется в сговоре с целью отменить законные результаты президентских выборов». Представитель Трампа в ответ на это сказал, что Смит и министерство юстиции «откровенно играют в политические игры».

В связи с этим Трамп отметил, что подобное судебное разбирательство должно произойти, «если вообще должно происходить», только после выборов.

6 августа экс-президент заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия и о переносе судебного процесса из Вашингтона.

3 августа Трамп предстал перед федеральным судом в Вашингтоне, где ему предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствованию официальному расследованию и сговоре для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

Читайте на РБК Pro
«Лента» планирует рост выручки до 1 трлн руб. Чего ждать инвесторам
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Как правильно ссориться: 8 советов психолога
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы действующему американскому лидеру Джо Байдену. Он отказался признавать поражение и заявил, что итоги выборов были сфальсифицированы, после чего призвал сторонников бороться. После этого толпа протестующих ворвалась в Капитолий, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. В результате штурма погибли пять человек.

По мнению спецпрокурора Смита, Трамп решил остаться у власти после выборов и «распространял ложь», утверждая, что выиграл их. Экс-президент вину не признал.

Трамп уже выдвинул свою кандидатуру на пост президента в середине ноября. «Чтобы снова сделать Америку великой», — так объяснил свое выдвижение политик. С аналогичным лозунгом он выиграл выборы в 2016 году.

Теги
Персоны
Дональд Трамп президентские выборы США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Материалы по теме
Мадуро обвинил Трампа в организации покушения на себя в 2018 году
Политика
Трамп не признал вину по новым обвинениям в деле о секретных документах
Политика
Трамп заявил о своей готовности к аресту
Политика