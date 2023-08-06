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Суд над Трампом ,  
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Трамп потребует отвода судьи по делу о штурме Капитолия

Трамп потребует отвода судьи и смены места проведения суда по делу о штурме Капитолия
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Суд над Трампом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Sam Wolfe / Reuters)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет просить о смене судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года и о переносе судебного процесса из Вашингтона. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает CNBC.

«Я никаким образом не могу получить справедливый суд с судьей, «назначенной» на смехотворное дело о свободе слова/честных выборах. Все это знают, и она тоже!» — написал Трамп.

Речь идет о судье Тане Чуткан из федерального суда в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была назначена в 2014 году занимавшим тогда пост президента Бараком Обамой. По данным NBC News, Чуткан была единственным федеральным судьей в округе, который приговорил обвиняемых по делам, связанных с беспорядками в Капитолии, к большим срокам, чем просило Министерство юстиции США.

3 августа Трамп предстал перед федеральным судом в Вашингтоне, где ему предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствованию официальному расследованию и сговоре для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

Обвинения связаны с выборами президента США 2020 года. Трамп проиграл голосование, уступив Джо Байдену. Экс-президент выступил на митинге в Вашингтоне, отказался признавать поражение, утверждая, что итоги выборов были сфальсифицированы, и призвал сторонников к борьбе. После этого толпа ворвалась в Капитолий, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. Сторонники Трампа захватили здание, в ходе беспорядков погибли пять человек.

По мнению спецпрокурора Джека Смита, Трамп решил остаться у власти после выборов и «распространял ложь», утверждая, что выиграл их. Трамп вину не признал. Команда экс-президента назвала предъявление ему обвинений попыткой вмешательства в выборы главы США 2024 года, в которых политик собирается участвовать.

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Новое слушание по делу Трампа назначено на 28 августа.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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