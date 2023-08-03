Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2020 года и беспорядках в Капитолии в январе 2021-го. Об этом сообщает CNN.

Заседание суда проходит в Вашингтоне. Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену. Экс-президент выступил на митинге в Вашингтоне, отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования были сфальсифицированы, и призвал сторонников к борьбе. После этого толпа ворвалась в Капитолий, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. Сторонники Трампа захватили здание, в ходе беспорядков погибли пять человек.

По мнению спецпрокурора Джека Сита, Трамп решил остаться у власти после выборов и «распространял ложь», утверждая, что он их выиграл. Команда экс-президента назвала предъявление ему обвинений попыткой вмешательства в выборы главы США 2024 года, в которых тот собирается участвовать.