branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
Пентагон заявил об отсутствии у США иллюзий по поводу наступления Украины Политика, 00:35
«Интерфакс» узнал об отказе Минэка от ограничения экспортеров нефти Экономика, 00:31
Суд снял арест с принадлежавших офшорам акций Fesco Бизнес, 00:16
Названы российские курорты, набравшие популярность за последний год Недвижимость, 00:00
«Зенит» без Семака и московское дерби. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
Трампа освободили в зале суда с несколькими условиями Политика, 03 авг, 23:41
Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия Политика, 03 авг, 23:35
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Трамп прибыл в суд в Вашингтоне, где ему предъявят обвинения Политика, 03 авг, 23:27
Для российского бизнесмена Клюшина в США запросили наказание в 14 лет Общество, 03 авг, 23:16
Россия обвинила США в 14 нарушениях воздушного пространства Сирии Политика, 03 авг, 23:06
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 03 авг, 22:44
На Урале задержали мужчин, бросивших девушку в фонтан из-за цвета волос Общество, 03 авг, 22:34
Лидеры Африки заявили о прогрессе по мирным инициативам на Украине Политика, 03 авг, 22:31
Украина потребовала отстранить россиян от постов в УЕФА Спорт, 03 авг, 22:09
Суд над Трампом ,  
0 

Трамп не признал вину по делу о штурме Капитолия

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия
Сюжет
Суд над Трампом

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинению во вмешательстве в президентские выборы 2020 года и беспорядках в Капитолии в январе 2021-го. Об этом сообщает CNN.

Заседание суда проходит в Вашингтоне. Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену. Экс-президент выступил на митинге в Вашингтоне, отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования были сфальсифицированы, и призвал сторонников к борьбе. После этого толпа ворвалась в Капитолий, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. Сторонники Трампа захватили здание, в ходе беспорядков погибли пять человек.

По мнению спецпрокурора Джека Сита, Трамп решил остаться у власти после выборов и «распространял ложь», утверждая, что он их выиграл. Команда экс-президента назвала предъявление ему обвинений попыткой вмешательства в выборы главы США 2024 года, в которых тот собирается участвовать.

Теги
Персоны
Дональд Трамп суд обвинения Вашингтон
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трампа освободили в зале суда с несколькими условиями
Политика
Трамп прибыл в суд в Вашингтоне, где ему предъявят обвинения
Политика
Дональд Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы
Политика