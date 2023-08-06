На этой неделе стартовал уже третий суд над 45-м президентом США

Насколько процессы над Трампом помешают его президентской кампании На этой неделе стартовал уже третий суд над 45-м президентом США

Твердые сторонники Дональда Трампа сохраняют лояльность фигуранту уже трех судебных процессов, как показывают опросы. Но участие в них оборачивается для политика потерей центристского электората, времени на агитацию и денег

Дональд Трамп (слева) во время заседания суда в Вашингтоне, 3 августа 2023 года. Официальная зарисовка из зала суда (Фото: Jane Rosenberg / Reuters)

Третье дело

3 июля Дональд Трамп заявил в окружном суде в Вашингтоне: «Не виновен», — выслушав обвинение по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года и препятствовании утверждению итогов выборов 2020 года, когда он проиграл Джо Байдену. В рамках этого дела 45-й президент США обвиняется в сговоре с целью обмана; сговоре с целью помешать работе конгресса 6 января 2021 года, наконец, в сговоре с целью помешать голосованию и подсчету голосов, а также в воспрепятствовании утверждению решения выборщиков.

Под стражу экс-президент 3 августа помещен не был, хотя был выдан формальный ордер на его арест, и покинул здание суда, обязавшись являться по требованию и сдаться в случае признания виновным. Предъявление ему обвинения одобрило большое жюри в Вашингтоне 1 августа. Каждая из инкриминируемых ему статей предусматривает наказание в виде заключения на срок от пяти до 20 лет.

Когда состоится следующее заседание по этому делу, пока не известно. Председательствующая на процессе судья Таня Чуткан может назвать дату 28 августа.

В июне в суде во Флориде Трампу были предъявлены обвинения по делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго, а в суде в Нью-Йорке в апреле — в фальсификации финансовой отчетности о плате за молчание в размере $130 тыс. порнозвезде Сторми Дэниелс. Всего, как подсчитало агентство Bloomberg, Трампу предъявлены 78 обвинений, что тянет на сотни лет заключения.

«Коррумпированное Министерство юстиции Кривого Джо вновь незаконно выдвинуло обвинения вашему покорному слуге, мне может грозить до 561 года в тюрьме из-за левацкой охоты на ведьм», — написал Трамп в электронном письме сторонникам 1 июля, когда стало известно, что будут предъявлены новые обвинения.

Кто будет судить Трампа по новому делу Таня Чуткан была выдвинута на пост судьи в суде столичного округа Колумбия президентом-демократом Бараком Обамой в 2014 году. Осенью 2021 года она дала санкцию конгрессу на доступ ко всем документам Белого дома, которые могли помочь в расследовании дела о штурме Капитолия. Она же, как сообщает издание Politico, вынесла наиболее строгие приговоры участникам этого штурма. В 2019 году Чуткан приговорила к 18 месяцам заключения россиянку Марию Бутину за нерегистрацию в качестве иноагента.

Тремя процессами преследование Трампа может не ограничиться. В августе ему может быть предъявлено обвинение в штате Джорджия из-за предполагаемой попытки повлиять на исход все тех же выборов 2020 года. Это дело рассматривается в Джорджии из-за того, что Трамп позвонил госсекретарю штата и призвал того «найти» достаточно голосов, чтобы обойти Байдена.

Дефицит во времени

Участие Трампа в судебных разбирательствах окажет разнообразное влияние на выборную кампанию 2024 года, солидарны американские эксперты и СМИ. Выборы президента и в конгресс США пройдут в ноябре 2024 года. Им, как всегда, будут предшествовать партийные праймериз, которые стартуют в начале выборного года. К маю, согласно практике, уже выявляется явный фаворит, которого летом в качестве официального кандидата от Республиканской и Демократической партий утверждают их съезды.

Американское законодательство не ограничивает право обвиняемых на участие в выборных кампаниях, поэтому для Трампа ничего не изменится в смысле ведения агитации или сбора средств. Однако необходимость уделять много времени судебным процессам может существенно ограничить его возможности участвовать в кампании. «Активное участие клиента критически необходимо для успеха на процессе», — цитирует портал Fivethirtyeight Мелиссу Оуэнс, адвоката из Северной Каролины. «Лучше Трампа никто не расскажет адвокатам обстоятельства каждого из дел и тем более мотивы. Чем больше клиент занят процессом, тем лучше результат», — пояснила юрист.

Помимо консультаций с командой юристов Трампу предстоит решить, участвовать ли лично в заседаниях. В случае рассмотрения обвинения в уголовном суде с присяжными присутствие обвиняемого крайне важно, иначе присяжные могут подумать, что у него «есть дела поважнее», отметила Оуэнс. Если Трампу придется посещать четыре разных процесса, времени на кампанию может просто не остаться.

Пока точные даты рассмотрения обвинений по существу неизвестны. Предположительно, на май 2024 года запланировано начало слушаний по делу о секретных документах. Что касается других, то известно: защита экс-президента хотела бы, чтобы они начались после выборов, а обвинения были предъявлены до дня голосования. Окончательную дату определит судья после консультаций с обеими сторонами.

Если основная часть процессов пройдет в конце весны — летом 2024 года, это может быть на руку Трампу, потому что к тому времени уже будет известен основной результат праймериз и новости из суда разве что подпортят проведение партийного съезда. Если же к осени будет вынесен оправдательный вердикт, то это только усилит позиции экс-главы государства. «С его точки зрения, наилучший сценарий — оправдание и последующее участие в выборах в полную силу», — считает Ричард Бриффо, профессор права Колумбийского университета. Если же Трампа признают виновным, то он немедленно подаст апелляцию, прогнозирует Бриффо. Ко времени выборов апелляцию рассмотреть вряд ли успеют.

Хотя обвинительное заключение может приободрить поклонников Трампа, оно вряд ли поможет ему привлечь больше избирателей-центристов, которые необходимы, чтобы вернуться в Белый дом, полагает The Wall Street Journal. Около половины всего электората считает, что Трамп совершил серьезные федеральные преступления, и такая же доля уверена, что его действия после выборов 2020 года угрожают американской демократии, показал опрос New York Times/Siena College, опубликованный на этой неделе.

Проблемы с деньгами

Пока Трамп опережает всех соперников по будущим праймериз. Проведенный на этой неделе опрос Reuters/Ipsos показал, что его поддерживают 47% республиканцев, а ближайшего соперника, губернатора Флориды Рона Десантиса, — 13%.

Член палаты представителей республиканец Джим Джорджан (Огайо) считает, что последнее обвинение только «усиливает, расширяет и укрепляет» поддержку 45-го президента. Американцы, по его мнению, устали от разборок элит, к каковым конгрессмен относит и дела экс-президента. Но 45% опрошенных Reuters/Ipsos республиканцев сказали, что они не будут голосовать за Трампа, если он будет «осужден судом присяжных за тяжкое преступление», 35% ответили, что все равно проголосуют «за».

После предъявления первых обвинений Трампу взлетел не только его рейтинг, но и объем пожертвований на кампанию. Согласно изученным агентством Associated Press документам, Трамп получил более $53 млн с начала 2023 года, но и израсходовал не менее $42,8 млн, причем большая часть пошла на покрытие расходов, связанных с юридическими разбирательствами. Анализ выборных финансов, проведенный The Wall Street Journal, показал, что резервы главного комитета политических действий, который финансировал многие судебные расходы, иссякают: по состоянию на 30 июня у Save America PAC было менее $4 млн на банковском счету по сравнению более чем с $100 млн годом ранее.