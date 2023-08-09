Зеленский решил обсудить контрнаступление в самом узком кругу командующих

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Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки верховного главнокомандующего в специальном формате для обсуждения контрнаступления.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единственной теме — нашему наступлению», — написал Зеленский. Он добавил, что на совещании проведут анализ текущей ситуации и действий России, а также займутся планированием будущих шагов и вопросами обеспечения войск всем необходимым.

Президент сообщил, что в заседании приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский, а также начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Контрнаступление Украины продолжается с начала июня. Минобороны России не раз отчитывалось об отражениях атак ВСУ. Президент России Владимир Путин заявлял, что контрнаступление Украины «провалилось».

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинское наступление отстает от графика. Он подчеркнул, что мнение о том, что контрнаступление должно быть быстрым, ошибочно. По мнению министра обороны, причинами замедленного наступления стали ситуация с боеприпасами и артиллерией, а также российские минные поля.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Украина не достигает успеха в контрнаступлении благодаря «грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих».