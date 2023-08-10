branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 106,89 (+1,45) Инвестиции, 09 авг, 19:08 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 97,4 (+1,32) Инвестиции, 09 авг, 19:08
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 10:33
«Деловые Линии» открыли терминал в Петропавловске-Камчатском Пресс-релиз, 10:32
Почему облачный рынок России вновь вырастет на 30–40% в год РБК и Softline, 10:31
Молодежь связала образ России с Кощеем, Колобком и Змеем Горынычем Общество, 10:26
Как российские классифайды справились с потерей рекламного трафика Новая экономика, 10:24
МИД обвинил Microsoft в поддержке Киева и действиях во вред Москвы Политика, 10:17
Как контент позволяет ускорить реализацию имущества на электронных торгах РБК+, 10:15
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как гарантийная система правительства помогает бизнесу получать кредит Национальные проекты, 10:15
Пушилин заявил, что от Клещеевки «практически ничего не осталось» Политика, 10:13
Дебютный матч Месси в MLS отложили Спорт, 10:13
Какой должна быть промышленность в мегаполисе Новая экономика, 10:12
От курьеров до пожарных: как в компаниях разрабатывают спецодежду Тренды, 10:11
Дойдет ли рубль до отметки 120 за доллар Pro, 10:03
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД обвинил Microsoft в поддержке Киева и действиях во вред Москвы

Замглавы МИД Галузин: Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России
Сюжет
Военная операция на Украине
Microsoft MSFT $326,14 -1,22% Купить
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Фото: Ethan Miller / Getty Images

Корпорация Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России, заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин в разговоре с ТАСС.

«Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству», — сказал он.

По словам Галузина, корпорация с самого начала спецоперации под предлогом укрепления киберобороны Украины оказывает ей «разнообразную поддержку».

К тому же Microsoft регулярно бездоказательно обвиняет Москву в компьютерных атаках на украинские ресурсы, но замалчивает факты украинских кибератак против российской критической инфраструктуры, добавил он.

«Детище [Билла] Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США», — заключил дипломат.

После начала спецоперации Microsoft объявила о решении приостановить продажи своих продуктов и предоставление услуг в России. Компания, в частности, убрала ускоряющий загрузку контента сервер из России, а в июне пользователи столкнулись с тем, что не могут скачать для установки Windows 11 и Windows 10 с официального сайта компании. В корпорации заявили, что намерены продолжить сокращение бизнеса в России, «пока ничего не останется».

Читайте на РБК Pro
Чему научиться у «Волка с Уолл-стрит»: откровения лучшего продавца в мире
Почему рубль продолжает слабеть
«Это просто безумие»: что двигает акции техов США к рекордным высотам
Как выходца из СССР заставили заплатить $4,7 млрд за махинации в США

Вице-президент компании Брэд Смит говорил, что Microsoft оказывает помощь Киеву в борьбе с кибератаками.

В ноябре 2022 года он сообщил, что компания выделит технологическую помощь Украине на сумму $100 млн. Это позволит украинским государственным учреждениям, объектам критической инфраструктуры и других сфер продолжать бесплатно использовать облачные хранилища Microsoft.

Компания опубликовала доклад «Защита Украины: первые уроки кибервойны», в котором некие лояльные Москве хакеры обвиняются в кибератаках. В ответ на это замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб, чтобы лишить Украину ее «цифрового суверенитета».

Теги
Россия Украина Microsoft
Материалы по теме
Гейтс назвал правительство Украины до спецоперации несчастьем для народа
Политика
NYT узнала об отказе Маска предоставить ВСУ связь по Starlink близ Крыма
Политика