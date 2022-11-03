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Microsoft предоставит помощь Украине на сумму $100 млн

Microsoft предоставит помощь Украине на сумму $100 млн и продолжит поддержку до конца 2023
Microsoft MSFT $217,11 -1,4% Купить
Брэд Смит и Михаил Федоров
Брэд Смит и Михаил Федоров (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Корпорация Microsoft расширяет поддержку Украины до конца следующего года, а также выделит технологическую помощь на сумму $100 млн, сообщил вице-президент компании Брэд Смит во время встречи с главой украинского Минцифры Михаилом Федоровым, передает ведомство.

Это позволит украинским государственным учреждениям, объектам критической инфраструктуры и других сфер продолжать бесплатно использовать облачные хранилища Microsoft. Кроме того, новая технологическая помощь позволит оцифровать как можно больше государственных ведомств, в частности поддержать реформу Государственной службы статистики.

Отмечается, что с конца февраля суммарная помощь Microsoft Украине составляет более $400 млн. Помимо предоставления облачных сервисов, компания продолжает поддерживать страну в сфере кибербезопасности.

«Microsoft поддерживал и продолжает поддерживать Украину. Это касается как финансовых инвестиций, так и технологической помощи. Мы готовы поддержать украинские инновации и проекты. Поэтому планируем и в дальнейшем укреплять и расширять наше сотрудничество», — приводит украинское Минцифры слова Брэда Смита.

Microsoft в начале марта объявила о решении приостановить продажи своих продуктов и предоставление услуг в России. Смит тогда говорил, что Microsoft приостановит «многие направления» работы в стране из-за ситуации на Украине и санкций, а также добавил, что компания оказывает помощь Киеву в борьбе с кибератаками.

Microsoft, в частности, убрала ускоряющий загрузку контента сервер из России, а в июне пользователи столкнулись с тем, что не могут скачать для установки Windows 11 и Windows 10, а также некоторые другие продукты Microsoft с официального сайта компании. Позже корпорация ограничила для россиян возможность обновить операционную систему.

Глава корпорации в июне заявил, что она намерена продолжить сокращение бизнеса в России, «пока ничего не останется». «Что касается России, то мы работаем там все меньше и меньше, пока там ничего не останется или почти ничего», — сказал он. При этом Смит заявил о необходимости помочь сотрудникам Microsoft в России и оказать им поддержку, «в которой они нуждаются и заслуживают».

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