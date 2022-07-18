В МИДе обвинили Microsoft в исполнении заказов Пентагона на Украине

Замглавы МИДа Олег Сыромолотов, комментируя доклад Microsoft с обвинениями в кибератаках, за которыми стоит Россия, заявил, что компания исполняет заказ Пентагона и спецслужб, чтобы лишить Украину ее «цифрового суверенитета»

Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Компания Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб, чтобы лишить Украину ее «цифрового суверенитета», заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Так он ответил на просьбу прокомментировать доклад объявившей об уходе из России Microsoft «Защита Украины: первые уроки кибервойны», в котором некие лояльные Москве хакеры обвиняются в кибератаках.

По его словам, российская сторона обратила внимание на этот доклад, который, как заявил дипломат, «состряпан под русофобские установки администрации США или вообще написан под диктовку ее функционеров». Компания не пытается привести какие-либо доказательства, вместо этого рассказывая «мифы о хакерах, действующих по указке из Москвы», и раскручивая «страшилки о русской угрозе для так называемых демократий», указал Сыромолотов.

«У нас есть веские основания заявлять: «Майкрософт» исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины и лишению ее какого-либо «цифрового суверенитета». В сущности, компания сама же в этом призналась в упомянутом докладе», — утверждает он.

В частности, Центр анализа угроз Microsoft, пообещав помочь в укреплении безопасности страны, убедил украинские власти предоставить удаленный доступ к их сетям, привел пример замглавы МИДа. «В частности, через задействование свойства «контролируемый доступ к папке» в приложении для защиты от киберугроз «Майкрософт Дефендер». С помощью сервисов RiskIQ под предлогом проведения оценки уровня защищенности информационных ресурсов государственных органов Украины выявлены устройства с незакрытыми (unpatched) известными уязвимостями, которые теперь могут использоваться американцами», — конкретизировал он.

Таким образом, американская компания получила доступ ко всем устройствам связи в стране, позволяющим ей устанавливать слежку, организовывать провокации и совершать кибератаки «под чужим флагом», сделал вывод дипломат. «Судя по всему, пресловутая «ИТ-армия Украины», которая продолжает хвалиться взломами серверов в России, тоже дело рук «Майкрософт», — считает он.

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В Microsoft, «очевидно рассчитывая на щедрые вливания из выделенных в оборонном бюджете ассигнований на кибервойны» в размере $15 млрд, устремились реализовывать «продвигаемую Западом концепцию политической атрибуции», продолжил Сыромолотов. Она состоит в том, чтобы, подтасовывая и фальсифицируя факты, определить «удобного виновного», что, «разумеется, не под силу» ни одной компании, поскольку такие прерогативы имеют лишь компетентные органы государств.

«В общем, компания существенно дискредитировала себя попыткой подыграть конъюнктуре, выслужиться перед американскими властями. Многим странам в мире, пользующимся услугами «Майкрософт», стоит задуматься о том, что она из себя представляет на самом деле», — резюмировал замминистра.

Доклад Microsoft, о котором идет речь, опубликован в конце июня. В нем компания, в частности, утверждала, что зафиксировала кибератаки против 48 различных украинских органов власти и предприятий со стороны российских военных, а также попытки проникнуть в сети 128 организаций в 42 странах за пределами Украины, включая США, Польшу, страны Балтии. Эти операции, по утверждению Microsoft, нацелены на поддержку военных действий на Украине.

В середине января этого года из-за хакерской атаки на сайты госструктур на Украине перестали загружаться сайты правительства, Минобрнауки, МИДа, Минспорта, Министерства развития общин и территорий, Минфина, Минэкологии и других ведомств. На них появилось обращение на украинском, русском и польском языках, авторы которого призвали «бояться и ждать худшего». В нем утверждалось, что все личные данные граждан «загружены в общую сеть». Всего хакеры атаковали 70 государственных порталов, заявили в Службе безопасности Украины. Однако утечку персональных данных там исключили. Через месяц массовой DDoS-атаке подверглись сайты Минобороны, Вооруженных сил Украины, а также Приватбанка и Ощадбанка.

Киев обвинял Москву в причастности к хакерским атакам.

В Кремле это отрицали, называя обвинения безосновательными. «Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране», — заявил тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.