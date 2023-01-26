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Гейтс назвал правительство Украины до спецоперации несчастьем для народа

Билл Гейтс назвал власти Украины коррумпированными и одними из худших в мире
Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс назвал правительство Украины до начала спецоперации «несчастьем для народа страны». По его мнению, оно было одним из худших в мире. Бизнесмен заявил об этом в интервью аналитическому центру Lowy Institute, которое опубликовано на YouTube-канале организации.

Собеседник спросил Гейтса, как он оценивает лидерство президента Украины Владимира Зеленского.

«Очень впечатляет, — начал ответ Гейтс. — Он смог объединить страну. Люди не ожидали, что Украина сможет добиться успеха в том, чтобы избежать захвата Россией всей страны. Получается, что Россия была намного слабее и менее умна, чем ожидалось, а Украина была намного сильнее».

«Довоенное украинское правительство — одно из худший в мире, — продолжил миллиардер, — оно было коррумпировано, его контролировали несколько богатых людей. Это действительно несчастье для народа Украины».

Далее Гейтс сказал, что Украина обладает лучшими сельскохозяйственными землями, чем Соединенные Штаты.

«Невероятное место. Надеюсь, она восстановится после войны сначала до уровня Восточной Европы, а постепенно до европейского уровня. Так что это страна, у которой большие перспективы. В то же время вы знаете, что она разрушена и никто не знает, как долго продлится эта война», — отметил Гейтс.

Материал дополняется.

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