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Военная операция на Украине ,  
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Совет нацбезопасности Турции призвал Россию и Украину к переговорам

Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину начать мирные переговоры
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Военная операция на Украине

Совет национальной безопасности (СНБ) Турции призвал Россию и Украину остановить боевые действия и сесть за стол переговоров. Об этом говорится в его заявлении по итогам заседания под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Члены совета «подробно обсудили ход войны между Россией и Украиной и ее возможные дальнейшие последствия для нашего региона». Эскалация напряженности в Черном море не отвечает интересам ни одной из сторон, сказано в сообщении. «Призываем все стороны незамедлительно сесть за стол переговоров и прекратить войну», — заявили в совете.

Власти России неоднократно заявляли, что готовы к мирным переговорам, но предпосылок для них сейчас нет. Москва выдвинула условия для урегулирования конфликта: в их числе внеблоковый и нейтральный статус Украины и признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Украина, в свою очередь, заявляла о согласии на переговоры с Москвой в случае вывода российских войск со своей территории. Российская сторона отвергла это условие. Украинские власти подчеркивали, что согласны обсуждать любой мирный план, который не предусматривает отказ от территорий и заморозку конфликта.

Турецкая сторона не раз призывала Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал посредничество страны в переговорах между Москвой и Киевом.

Теги
Турция Украина переговоры
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