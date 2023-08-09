Госдеп отверг слова Захаровой о принуждении Киева к отказу от переговоров

США не принуждали Украину отказываться от мирных переговоров по урегулированию конфликта, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

«Абсолютно нет. <...> Когда мы принуждали Украину отказываться от переговоров? <...> Это не так», — сказал Миллер, комментируя заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, власти США врут и «сами сказали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров». Захарова заявила это, в свою очередь, комментируя слова Миллера о том, что Россия отказалась вступать в содержательные мирные переговоры.

Власти России неоднократно заявляли, что готовы к мирным переговорам, но предпосылок для них сейчас нет. Москва выдвинула условия для урегулирования конфликта — «внеблоковый», нейтральный статус Украины и признание вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Украина, в свою очередь, заявляла о согласии на переговоры с Москвой в случае вывода российских войск со своей территории. Российская сторона исключила это условие. Украинские власти говорили, что согласны обсуждать любой мирный план, который не предусматривает отказ от территорий и заморозку конфликта.