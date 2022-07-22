Эрдоган призвал Россию и Украину к немедленному перемирию

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

России и Украине необходимо немедленно прекратить боевые действия, чтобы избежать новых жертв и экономических потерь для всего человечества. Об этом на церемонии подписания «зернового соглашения» в Стамбуле заявил турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган, трансляцию ведет РБК.

«Мы с самого начала заявляли, что в этой войне не будет победителей, проиграют не только воюющие стороны, но и весь мир. <...> Мы призываем к прекращению этих боестолкновений», — заявил он.

Эрдоган также выразил уверенность, что конфликт России и Украины в конечном итоге закончится за столом переговоров.

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