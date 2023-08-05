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Военная операция на Украине ,  
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Медведев призвал принять «окончательное решение» по зерновой сделке

Медведев призвал принять окончательное решение по зерновой сделке после атаки на танкер
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Если власти Украины хотят устроить экологическую катастрофу в Черном море, они должны «получить ее», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя атаку на российский танкер Sig.

«Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке», — заключил Медведев. Он отметил, что Украина может получить экологическую катастрофу в той части, которая «скоро отвалится Польше».

В ночь на 5 августа в соцсетях появились сообщения о звуках взрывов в Керченском проливе. Росморречфлот сообщил, что танкер Sig на подходе к проливу получил повреждения после атаки морского дрона в районе машинного отделения «у ватерлинии с правого борта». Пострадавших нет, судно осталось на плаву.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что любые инциденты, связанные с российскими кораблями или Крымским мостом, являются «полностью законными» и назвал такие атаки «спецоперациями». 20 июля Министерство обороны Украины предупредило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации, могут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. До того об аналогичной политике в отношении судов, которые идут в украинские порты, объявило российское Минобороны.

В августе Минобороны России запретило надводным и подводным судам, а также летательным аппаратам в темное время суток двигаться по Керченскому проливу. Решение приняли после того, как ФСБ несколько раз сообщила о найденных следах взрывчатки на сухогрузах, следовавших из Турции в Ростов-на-Дону.

17 июля Россия объявила о приостановке участия в зерновой инициативе. Президент Владимир Путин говорил, что Москва вернется к сделке только после того, как будут выполнены ее требования. После прекращения действия сделки Минобороны заявило, что страна будет считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов.

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Дмитрий Медведев Зерновая сделка Украина танкер Черное море
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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