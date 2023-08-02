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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Минобороны ограничило движение по Керченскому проливу

Минобороны запретило кораблям и дронам движение по Керченскому проливу по ночам
Сюжет
Взрыв на Крымском мосту
Движение по Керченскому проливу разрешено лишь кораблям ФСБ и Росгвардии, а также прочим судам, которые в дневное время будут двигаться «по фарватерам и рекомендованным путям»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Надводным и подводным судам, а также летательным аппаратам запрещено в темное время суток двигаться по Керченскому проливу, сказано на сайте Минобороны.

«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой», — сказано в сообщении.

Исключение сделано для кораблей ФСБ, Росгвардии, а также судов, которые следуют в светлое время дня «по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в Керченском проливе». Для судов, которые направляются из Черного моря, организован специальный район досмотра.

Временно опасный для движения район установили в проливе от мыса Хрони до мыса Ахиллеон, а также от мыса Такиль до поселка Волна, уточняет «РИА Новости Крым».

На прошлой неделе ФСБ заявила об обнаружении следов взрывчатки на сухогрузе, который направлялся из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив для погрузки зерновых. Судну запретили идти под Крымским мостом. По данным ведомства, в мае это судно было в украинском порту Килия, а в июле во время стоянки в турецком порту Тузла команду судна полностью заменили вместе с названием сухогруза. Спецслужба не исключила, что на судне могли перевозить взрывчатые вещества на Украину.

Кремль отмечал, что опасность новых атак на Крымский мост сохраняется, а это требует постоянного высокого уровня готовности. Власти Украины предупреждали, что продолжат пытаться нанести удар по Крымскому мосту в целях снижения российской обороноспособности, так как рассматривают его в качестве логистического объекта.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Керченский пролив Крымский мост Минобороны
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