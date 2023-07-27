ФСБ нашла следы взрывчатки на следовавшем в Россию судне

ФСБ нашла следы взрывчатки на втором следовавшем в Россию из Турции судне ВМО River

Это уже второе шедшее из Турции иностранное судно со следами взрывчатки, о котором сообщает ФСБ. Ведомство полагает, что сухогруз ранее мог доставлять взрывчатые вещества на территорию Украины

Фото: Tolga Bozoglu / EPA / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли следы взрывчатки в трюме сухогруза, который шел из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону за зерном, сообщила спецслужба. Это сухогруз ВМО River.

«Обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тротила. Установлено, что в июне и июле нынешнего года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)», — говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство допустило, что сухогруз ранее могли использовать для доставки взрывчатки на территорию Украины. Судну запретили проход через Керченский пролив и потребовали покинуть территориальные воды России.

Это уже второе судно со следами взрывчатки, шедшее из Турции в Ростов-на-Дону, о котором сообщает ФСБ. Первое было выявлено 22 июля.

За несколько дней до этого, 17 июля, Крымский мост атаковали два надводных беспилотника, которые повредили два пролета автомобильной части. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила закрытую черепно-мозговую травму. Заведено дело о теракте (ст. 205 УК). Россия винит в произошедшем Украину.

В тот же день Россия остановила участие в зерновой сделке, которая предполагала создание безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции с Украины. В Кремле заявили, что российские условия в рамках соглашения не были выполнены и выход из сделки не связан с атакой на Крымский мост. Минобороны России заявило, что будет рассматривать все суда, следующие через Черное море в украинские порты, как перевозчиков грузов военного назначения. С аналогичным предупреждением выступило украинское министерство.