ФСБ нашла следы взрывчатки на следовавшем в Россию судне

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 99,72 (+0,02) Инвестиции, 26 июл, 19:15 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 90,05 (-0,05) Инвестиции, 26 июл, 19:15
Комитет Совфеда поддержал закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет Политика, 11:22
Турция и Китай поддержали переговоры по зерновой сделке Политика, 11:19
Путин проводит встречу с африканскими лидерами. Прямая трансляция Политика, 11:14
Песков допустил, что переворот в Нигере обсудят на саммите в Петербурге Политика, 11:13
Заряд будущего: пять причин хотеть электромобиль РБК и Evolute, 11:13
Volkswagen назвал цену продажи российских активов Авто, 11:13
Как заработать на маркетплейсе: восемь метрик, которые нужно отслеживать Pro, 11:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Выставка оружия и концерт: как проходит визит Сергея Шойгу в КНДР Политика, 11:00 
Вышел трейлер мини-сериала о суде между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд Life, 10:53
Клишас напомнил о Конституции после поправок о помощи юристов призывникам Политика, 10:51
Прокуратура США потребовала тюремного заключения экс-главы FTX до суда Крипто, 10:50
«Это разумно!»: как взыскать с контрагента судебные расходы по максимуму Pro, 10:50
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 10:50
Линолеум и ДСП: от каких материалов стоит отказаться при ремонте Недвижимость, 10:45
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ нашла следы взрывчатки на следовавшем в Россию судне

ФСБ нашла следы взрывчатки на втором следовавшем в Россию из Турции судне ВМО River
Сюжет
Военная операция на Украине
Это уже второе шедшее из Турции иностранное судно со следами взрывчатки, о котором сообщает ФСБ. Ведомство полагает, что сухогруз ранее мог доставлять взрывчатые вещества на территорию Украины
Фото: Tolga Bozoglu / EPA / ТАСС
Фото: Tolga Bozoglu / EPA / ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности нашли следы взрывчатки в трюме сухогруза, который шел из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону за зерном, сообщила спецслужба. Это сухогруз ВМО River.

«Обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тротила. Установлено, что в июне и июле нынешнего года судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область)», — говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство допустило, что сухогруз ранее могли использовать для доставки взрывчатки на территорию Украины. Судну запретили проход через Керченский пролив и потребовали покинуть территориальные воды России.

Это уже второе судно со следами взрывчатки, шедшее из Турции в Ростов-на-Дону, о котором сообщает ФСБ. Первое было выявлено 22 июля.

За несколько дней до этого, 17 июля, Крымский мост атаковали два надводных беспилотника, которые повредили два пролета автомобильной части. Погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила закрытую черепно-мозговую травму. Заведено дело о теракте (ст. 205 УК). Россия винит в произошедшем Украину.

В тот же день Россия остановила участие в зерновой сделке, которая предполагала создание безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции с Украины. В Кремле заявили, что российские условия в рамках соглашения не были выполнены и выход из сделки не связан с атакой на Крымский мост. Минобороны России заявило, что будет рассматривать все суда, следующие через Черное море в украинские порты, как перевозчиков грузов военного назначения. С аналогичным предупреждением выступило украинское министерство.

Читайте на РБК Pro
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
«Всех порвем»: коллективные установки, которые тайно управляют персоналом
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Авторы
Теги
Андрей Гатинский, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФСБ Керченский пролив Турция сухогруз взрывчатка Ростов-на-Дону
Материалы по теме
Киев объявил идущие в российские порты суда потенциальными целями
Политика
Подоляк заявил, что суда не зайдут в порты Украины без зерновой сделки
Политика
Минобороны выдало предупреждение для кораблей, следующих в порты Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter