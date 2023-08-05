Росморречфлот назвал причину повреждения танкера в Керченском проливе

Причиной повреждения танкера Sig на подходе к Керченскому проливу стала, предположительно, атака морского дрона, сообщает Росморречфлот.

По данным ведомства, 4 августа в 23:20 мск судно получило пробоину в районе машинного отделения «у ватерлинии с правого борта». В тот момент оно находилось на южном подходе к проливу.

Морской спасательно-координационный центр в Новороссийске ранее сообщал, что танкер был поврежден во время атаки Вооруженных сил Украины, не приведя других деталей. По данным центра, пострадало машинное отделение судна, разлива топлива не было. На борту находятся 11 человек, они не пострадали. К месту направили два буксира.

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