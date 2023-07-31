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Медведев написал о клоунах, манкуртах и «нежизнеспособной формуле мира»

Медведев написал о клоунах, манкуртах и «нежизнеспособной формуле мира» на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Россия сможет достичь целей военной операции на Украине, поскольку Украиной управляют «недалекие манкурты», написал в телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Как же все-таки отрадно, что во главе разлагающегося трупа Украины
стоят недалекие манкурты: коррумпированные дельцы и загашенные клоуны, которые молятся на заокеанских хозяев», — заявил бывший президент России.

«Манкурт» — это понятие из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» (позднее издавался под названием «Буранный полустанок»). «Раб, не помнящий своего прошлого», — так объяснял писатель, кто такой манкурт.

Медведев отметил, что «эти придурки» выступили с «нежизнеспособной «формулой мира» (имеются в виду предложения президента Украины Владимира Зеленского, выдвинутые в ноябре прошлого года) и на законодательном уровне запретили переговоры с Россией (речь об указе Зеленского, где говорилось о «невозможности проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным»).

По его мнению, эти условия позволят России завершить начатое в ходе военной операции. 

Путин 28 июля заявил, что Москва готова продолжать диалог с Киевом, но «мяч полностью на их стороне», так как Украина отказалась от переговоров прошлой весной. Он подчеркнул, что для России принципиальным является сохранение соседней страной нейтрального статуса, то есть Киев должен отказаться от вступления в НАТО.

Зеленский не раз говорил, что страна будет готова к переговорам, когда выйдет на свои международно признанные границы — то есть границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым. Путин же отмечал, что в процессе урегулирования придется учитывать «реалии, которые складываются на земле».

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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