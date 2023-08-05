branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло» с «ночным» режимом Политика, 10:01
Санкт-Петербургская товарная биржа запустит «русский терминал Bloomberg» Инвестиции, 10:00
Глава биржи СПбМТСБ — о дорогом бензине, терминале данных и возможном IPO Инвестиции, 10:00
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
Мантуров приехал в штаб к военным для совещания с Шойгу Политика, 09:35
Насколько успешной будет встреча по украинскому урегулированию в Джидде Политика, 09:31
Зачем нужен Выксе самый большой в Европе уличный мурал РБК Стиль и СберПервый, 09:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Решетников заявил о гарантированном росте экономики России выше прогноза Экономика, 09:21
В Канске ввели режим ЧС после взрыва газа в пятиэтажном доме Общество, 09:04
Является ли падение рубля индикатором финансового кризиса Pro, 09:00
5 сериалов на выходные. Драма о сектантах с Александровой и другое Life, 09:00
Шойгу наградил военнослужащих группировки войск «Центр» Политика, 08:41
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 08:40
США приостановили часть программ помощи Нигеру Политика, 08:29
Военная операция на Украине ,  
0 

Мантуров приехал в штаб к военным для совещания с Шойгу

Минобороны: Шойгу и Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа
Сюжет
Военная операция на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Встреча прошла в штабе объединенной группировки российских войск. На ней участвовали также представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Шойгу регулярно посещает военные полигоны и оборонные предприятия, проверяя подготовку военных к участию в спецоперации.

11 июля Шойгу проверял выполнение гособоронзаказа на предприятиях Татарстана. Министр посетил завод «Ремдизель», который ремонтирует, модернизирует и устанавливает вооружения и военную технику. Также он побывал на автозаводе КамАЗ, который выпускает грузовики, и на Казанском вертолетном заводе, где заслушал отчет о производстве легких вертолетов «Ансат» и военно-транспортного вертолета Ми-8.

Мантуров — заместитель главы координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей военной операции на Украине. В июне он говорил, что предприятия соблюдают сроки выполнения гособоронзаказа, а где-то даже опережают график.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Денис Мантуров гособоронзаказ оборонно-промышленный комплекс
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
Мантуров заявил, что поставки средств поражения выросли в 12 раз
Политика
Шойгу заявил о потере Украиной более 20 тыс. военных за месяц
Политика
Мантуров подтвердил согласие властей на продажу завода VW в Калуге
Бизнес