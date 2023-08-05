Минобороны: Шойгу и Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа

Мантуров приехал в штаб к военным для совещания с Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу и вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров провели совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Встреча прошла в штабе объединенной группировки российских войск. На ней участвовали также представители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Шойгу регулярно посещает военные полигоны и оборонные предприятия, проверяя подготовку военных к участию в спецоперации.

11 июля Шойгу проверял выполнение гособоронзаказа на предприятиях Татарстана. Министр посетил завод «Ремдизель», который ремонтирует, модернизирует и устанавливает вооружения и военную технику. Также он побывал на автозаводе КамАЗ, который выпускает грузовики, и на Казанском вертолетном заводе, где заслушал отчет о производстве легких вертолетов «Ансат» и военно-транспортного вертолета Ми-8.

Мантуров — заместитель главы координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей военной операции на Украине. В июне он говорил, что предприятия соблюдают сроки выполнения гособоронзаказа, а где-то даже опережают график.