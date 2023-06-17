Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танки в Омской области

Шойгу поставил задачу выпускать больше огнеметных систем и танков для российской армии в зоне военной операции на Украине. Ранее он поручал удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

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Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Министр обороны РФ обратил особое внимание на повышение защищенности экипажей и бронетехники при ее подготовке к отправке в зону проведения спецоперации», — говорится в сообщении ведомства. Шойгу подчеркнул, что следует строго соблюдать график выполнения гособоронзаказа и поручил выпускать больше танков и тяжелых огнеметных систем, чтобы обеспечить потребности российских военных.

Во время проверки Шойгу доложили об организации комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники. В частности, он проинспектировал хранение артиллерийского и ракетного вооружения, которые отправляются армии в зону военной операции.

Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин доложил Шойгу, что на базе резерва уже готовы и отправлены в помощь войскам более 4 тыс. артиллерийских установок, планируется отправить еще свыше 700.

14 марта Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Он отметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области удалось перейти не на опытное, а на серийное производство.

В мае глава Минобороны заявлял, что российские вооруженные силы достаточно снабжены боеприпасами, а ОПК покрывает потребности армии и флота. Тем не менее, по его словам, нужно «своевременно выявлять риски», когда предприятия не выполняют свои обязательства, и оперативно принимать меры.

14 июня Шойгу посетил новый объект системы контроля космического пространства и проверил, как на нем идет боевое дежурство. Командующий Космическими войсками — замкомандующего ВКС Александр Головко рассказал министру о характеристиках радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов.