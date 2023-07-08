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Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО

Минобороны: Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах Южного военного округа

Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО
Video

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников на полигонах Южного военного округа (ЮВО), сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Министр проверял организацию подготовки контрактников, которые служат в формируемых соединениях и воинских частях. Шойгу проверил подготовку и проведение занятий по вождению, а также выполнение боевых стрельб экипажами танков Т-90 «Прорыв», сказано в сообщении.

Шойгу лично проверил отработку контрактниками навыков по ведению боевых действий в различных условиях обстановки, в том числе в условиях городского боя, добавили в Минобороны.

Ведомство также опубликовало видео, на котором министр осматривает полигон, следит за стрельбами, общается с военнослужащими и командованием.

Когда именно министр совершил поездку, Минобороны не уточняет.

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Шойгу регулярно посещает военные полигоны, проверяя подготовку военных к участию в спецоперации. В конце июня министр приехал на передовой пункт управления одного из объединений войск в зоне военной операции на Украине. Министр заслушал доклад командующего западной группировкой войск генерал-полковника Евгения Никифорова о текущей обстановке, действиях украинских войск и выполнении российскими военными боевых задач на основных тактических направлениях.

На совещании с командованием группировки Шойгу заявил о высокой эффективности выявления и поражения военной техники и личного состава ВСУ и поручил руководству западной группировки войск продолжать активную разведку.

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Теги
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Сергей Шойгу Минобороны проверка военная подготовка контрактники
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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