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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводах Татарстана

Минобороны: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Татарстана. Об этом сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.

Шойгу посетил завод «Ремдизель» вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Предприятие ремонтирует, модернизирует и устанавливает вооружения и военную технику.

Также министр побывал на автозаводе КамАЗ, который выпускает грузовики. В Казани Шойгу с Миннихановым посетили Казанский вертолетный завод, где заслушали отчет о производстве легких вертолетов «Ансат» и военно-транспортного вертолета Ми-8 в разных модификациях.

Кроме того, Шойгу и Минниханов проинспектировали Казанский оптико-механический завод, где производят дневную наблюдательную оптику, приборы ночного видения, многофункциональные лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки.

Шойгу регулярно посещает военные полигоны и оборонные предприятия, проверяя подготовку военных к участию в спецоперации. Так, в середине июня министр проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области. Шойгу доложили об организации комплексного обслуживания и ремонта бронетанкового вооружения и автомобильной техники. Также он проверил хранение артиллерийского и ракетного вооружения, которое поставляется армии в зону военной операции. О каком именно предприятии шла речь, в Минобороны не уточняли.

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Сергей Шойгу Татарстан Минобороны гособоронзаказ проверки
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