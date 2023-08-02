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Суд над Трампом ,  
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Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в выборы

Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в выборы президента 2024 года
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Суд над Трампом

Обвинения против экс-президента США Дональда Трампа являются попыткой действующей администрации вмешаться в выборы главы государства 2024 года. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал в Twitter штаб Трампа. Ранее экс-президент объявил о своем участии в предвыборной гонке.

В ночь на 2 августа Трампу предъявили новые обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Главе государства вменяют сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20-ти.

«Это ничто иное, кроме как свежая коррумпированная глава продолжающейся жалкой попытки преступной семьи Байдена и используемого ими в качестве оружия Минюста [США] вмешаться в президентские выборы 2024 года», — заявили в штабе.

Там добавили, что сегодня Трамп является «бесспорным лидером» перед предстоящими выборами. В штабе обратили внимание, что обвинения были предъявлены после начала Трампом предвыборной кампании.

Штаб назвал обвинения ложными и сравнил действия американских властей с тем, что происходило в 1930-х годах в государствах с авторитарными режимами и диктатурами. Авторы заявления упомянули в том числе нацистскую Германию.

Трамп всегда следовал положениям Конституции США и придерживался норм закона, опираясь на советы юристов, добавили в штабе.

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Как сообщил спецпрокурор Джек Смит, который ведет дело Трампа, обвинение хочет добиться его рассмотрения в суде по ускоренной процедуре.

Обвинения против Трампа выдвинули в третий раз. Еще одно связано с хранением в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов (в обвинении 40 пунктов), первое же касается подлога финансовой документации (43 пункта), когда компании Трампа платили другим людям за молчание о подробностях его личной жизни (например, одну из выплат получила порнозвезда Сторми Дэниелс — в документах это был расход на оплату юридических услуг).

Трамп объявил об участии в президентских выборах 2024 года в ноябре. Его основным конкурентом за выдвижение от Республиканской партии считается губернатор Флориды Рон Десантис. О намерении баллотироваться на пост президента от демократов объявлял и Джо Байден.

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Дональд Трамп обвинения США президентские выборы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года
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