Главный соперник Трампа вступил в президентскую гонку

Губернатор Флориды Рон Десантис вступает в соперничество с Дональдом Трампом за номинацию от Республиканской партии на выборах президента США. Опрошенные РБК эксперты считают, что у политика, идущего вторым, есть шансы на победу

Рон Десантис (Фото: Octavio Jones / Getty Images)

Губернатор Флориды Рон Десантис подал документы на участие в выборах президента США 2024 года, пишет Associated Press. Ему 44 года.

Ожидалось, что он объявит о своем решении бороться за номинацию от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года в прямом эфире на платформе Twitter Spaces; вместе с губернатором в нем примет участие и владелец соцсети Илон Маск. В ходе передачи Десантис должен был подать заявку на вступление в президентскую гонку в Федеральную избирательную комиссию США. Маск, комментируя совместное появление с Десантисом, заявил, что пока не планирует поддерживать какого-либо конкретного кандидата, но заинтересован в том, чтобы Twitter был «чем-то вроде городской площади».

Как Трамп поддержал Десантиса и пожалел об этом

Губернатор Флориды и до официального выдвижения считался главным соперником экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии. До того как возглавить штат после выборов 2018 года, Десантис был пять лет конгрессменом, возглавляя ряд подкомитетов палаты представителей. Трамп поддержал его кандидатуру на губернаторских выборах.

Впоследствии экс-президент неоднократно заявлял, что именно он «сделал Десантиса», и уверял, что без его поддержки республиканец закончил бы работником Pizza Hut. Успешная борьба с коронавирусом и ряд других достижений обеспечили Десантису переизбрание на новый срок в ноябре 2022 года с рекордным показателем 59% голосов. Уже на тот момент Трамп видел в нем соперника и регулярно выступал с критикой, а также дал ему прозвище Рон Десанктимониус (Рон-ханжа). При этом Трамп уверял, что голосовал за Десантиса (поместье 45-го президента Мар-а-Лаго находится во Флориде), а Десантис хотя и дистанцировался от Трампа, но поддержал его после объявления об обыске в его поместье летом 2022 года.

После переизбрания губернатором, согласно опросам общественного мнения, Десантис по популярности вплотную подбирался к Трампу, а некоторые опросы даже показывали его превосходство. Этому способствовал и падающий авторитет самого Трампа: поддерживаемые им кандидаты на промежуточных выборах в ноябре 2022 года не добились успеха, ключевые союзники (в том числе СМИ Руперта Мердока) и спонсоры отвернулись от него. Ситуация драматическим образом изменилась после того, как окружной суд Манхэттена в начале апреля предъявил экс-президенту США обвинения в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам, что стало первым таким случаем за последние 150 лет. Первый опрос, проведенный Yahoo News / YouGov после выдвижения обвинений в адрес Трампа, показал, что он стал самым популярным кандидатом от республиканцев среди сторонников партии. Его популярность за две недели выросла на 10%.

Если в марте рейтинг Дональда Трампа составлял 47% против 39% у Рона Десантиса, то затем разрыв между ними увеличился — 57% у Трампа и 31% у Десантиса. Тенденция к увеличению разрыва между кандидатами сохранилась и в следующие недели. Опрос The CBS News / YouGov от 2 мая показал, что Десантис отстает от Трампа на 36%. Экс-президента поддерживают 58% избирателей Республиканской партии, а губернатора Флориды — лишь 22%. Но показатель Десантиса значительно выше, чем у его конкурентов, включая экс-постпреда при ООН Никки Хейли, которые не набирают и 5% поддержки.

Издание VOX напоминает, что, кроме того, Трамп смог вернуть себе расположение бывших сторонников и значительно увеличить бюджет на избирательную кампанию. Помимо $86 млн, которые Трамп намеревался потратить на агитацию, экс-президент получил значительную сумму пожертвований. Только за первый вечер после выдвижения обвинений в его выборный фонд поступило $10 млн.

Помимо судебного процесса над Трампом к изменению баланса сил привели и политические промахи губернатора Флориды, которые он допустил за последние несколько месяцев, указывает VOX. К ним относится подписание Десантисом закона о запрете на аборт после шестой недели беременности и безуспешное разбирательство с Walt Disney World: губернатор и компания не сошлись во взглядах на принятый в штате закон о запрете на обсуждение с детьми в школах вопроса о гендерной идентичности. В результате Десантис лишил Disney особого статуса во Флориде, а компания, в свою очередь, отказалась от проекта на $1 млрд и подала иск к губернатору. Также популярности Десантиса не способствовало то, что он слишком долго тянул с объявлением о своем выдвижении и оставлял нападки Трампа без ответа. По данным издания, эти факторы привели к тому, что некоторые ключевые спонсоры республиканцев разуверились в его способностях в большой политике, хотя ранее считали его более перспективным кандидатом, чем Трампа с его грузом проблем.

По данным The New York Times, ключевая политическая группа, поддерживающая Десантиса, готовит $100 млн на кампанию, в рамках которой планирует как минимум четыре раза постучать в дверь каждого потенциального его сторонника в Нью-Гэмпшире, Неваде и Южной Каролине и Айове. Ко Дню труда, который отмечают в США 4 сентября, группа развернет кампанию с участием 2600 человек на местах, что станет рекордом для избирательных кампаний. Газета со ссылкой на членов политической группы, поддерживающей Десантиса, пишет, что общий бюджет кампании по продвижению губернатора Флориды достигнет $200 млн.

Может ли губернатор обогнать экс-президента

Несмотря на то что Десантис за последние месяцы потерял в популярности, он все еще может одержать победу, если Трамп допустит какую-либо оплошность или еще больше запутается в юридических проблемах (против экс-президента возбуждено сразу несколько уголовных дел), считает профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алан Кафруни. «Не имея харизмы Трампа, он стремился выделиться как кандидат за счет нападок на woke culture (усиленное внимание к вопросам социального, этнического и гендерного равенства. — РБК) и репродуктивные права, призывов к белому национализму», — сказал Кафруни РБК. Он отметил, что для получения номинации от республиканцев необходимо набрать простое большинство голосов, а значит, по мере выдвижения новых кандидатов шансы Трампа будут увеличиваться.

«Борьба внутри Республиканской партии идет за более консервативный электорат, поэтому все кандидаты — и Трамп, и Десантис — звучат более консервативно, апеллируя к консервативной базе. Сейчас внутри Республиканской партии Десантис существенно отстает. Возможно, его ошибкой было затянуть со своим выдвижением, что позволило Трампу получить определенное преимущество, в том числе прямо и косвенно критикуя Десантиса. Однако губернатор Флориды будет стремиться наверстать упущенное. Он очень успешно собирает пожертвования на свою кампанию и позиционирует себя как единственный республиканец, который может победить Байдена на общенациональных выборах. Ему 44 года, он значительно моложе Трампа, это одно из преимуществ, которое он будет педалировать», — сказал РБК американист, доктор политических наук Игорь Зевелев.

По мнению Зевелева, решение Десантиса объявить о своем выдвижении на платформе Twitter — это обращение к более молодому электорату и позиционирование себя в качестве кандидата, знающего современные реалии, в отличие от Трампа. При этом повестка Десантиса сейчас звучит очень консервативно, продолжает Зевелев, напоминая о введенных ограничениях на право на аборт и в области сексуального образования в школах штата одновременно с либерализацией ношения оружия. «В эти культурные войны, которые чувствительны для американского общества, Десантис вступает как крайний консерватор, но после выдвижения, если оно состоится и если он победит Трампа, он, скорее всего, сместится в более умеренную нишу и будет позиционировать себя как Трамп-лайт, приверженный традиционной повестке дня, более умеренной и без трамповской вульгарности и самовлюбленности, которые отталкивают некоторых умеренных республиканцев и независимых избирателей», — заключил эксперт.