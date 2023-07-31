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Богомаз сообщил об обстреле села на границе Брянской области с Украиной

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Ломаковка на границе Брянской области с Украиной
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Военная операция на Украине
Фото: сервис Google Maps
Фото: сервис Google Maps

Украинские военные обстреляли село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Село Ломаковка находится примерно в 1 км от границы Брянской области с Украиной. Стародубский район, где оно расположено, на юге граничит с Черниговской областью.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об ударах по населенным пунктам со стороны Украины. За три дня, начиная с 29 июля, Брянская область подвергалась обстрелам шесть раз.

Так, 29 июля Богомаз сообщил об обстреле села Чуровичи в Климовском районе области. Никто не пострадал, но повреждения получили четыре частных жилых дома.

Затем, в течение дня 30 июля, ударам подверглись село Зерново Суземского района, свиноводческий комплекс и сельхозпредприятие в регионе. В результате пострадали три человека — две женщины и мужчина.

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В ночь на 31 июля дрон атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области. Пострадавших не было, однако повреждения получили кровля и окна здания.

В Брянской области с октября действует средний уровень реагирования. Также в регионе введен желтый (высокий) уровень террористической опасности.

Богомаз сообщил об обстреле села на границе Брянской области с Украиной
Богомаз сообщил об обстреле села на границе Брянской области с Украиной

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Брянская область обстрел Александр Богомаз ВСУ Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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