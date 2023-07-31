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В Брянской области украинский дрон атаковал здание УВД

Богомаз: украинский дрон атаковал здание УВД в Брянской области, есть разрушения
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Военная операция на Украине

Ночью украинский беспилотник «произвел сброс» на здание УВД в Трубчевском районе Брянской области, сообщил в своем телеграм-канала губернатор региона Александр Богомаз.

«Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон. В настоящее время на месте работают оперативные службы», — написал он.

Трубчевский район расположен на юге Брянской области. Площадь района — 1843,2 кв. км, административный центр — город Трубчевск.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины с начала спецоперации. Накануне под обстрел попало село Зерново Суземского района Брянской области, никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение, уточнял Богомаз. Позднее он сообщил об ударе по Климовскому району. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины, а также мужчина.

В Брянской области с октября действует средний уровень реагирования. Также в регионе введен желтый (высокий) уровень террористической опасности.

В Брянской области украинский дрон атаковал здание УВД
В Брянской области украинский дрон атаковал здание УВД

 

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Брянская область беспилотники УВД Военная операция на Украине Александр Богомаз
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