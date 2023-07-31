Гладков: при обстреле ВСУ села в Белгородской области были повреждены гараж и частный дом

Гладков сообщил о повреждениях при обстреле села в Белгородской области

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В Белгородской области село Новопетровка попало под обстрел ВСУ, в результате повреждения получили гараж и частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Один из снарядов попал в гараж, в результате чего он загорелся. Осколками второго снаряда посекло фасад и выбило окна еще в одном частном жилом доме», — написал глава региона в телеграм-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия находятся оперативные и аварийные службы.

Накануне, 30 июля, под артиллерийский обстрел со стороны украинских военных попал поселок Прилесье Краснояружского района, рассказал Гладков. В результате никто не пострадал, но были повреждены два частных дома — пробита крыша и поврежден забор. Помимо этого, повреждена линия электропередачи.

Белгородская область России граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. В регионе действуют желтый уровень террористической опасности, а также режим среднего реагирования.